Dure journée pour le Canada

Avec 14 Canadiennes en lice à l’Omnium national féminin au Ottawa Hunt & Golf Club, tous les espoirs étaient permis. Après la première ronde, force est d’admettre qu’elles ont démarré du mauvais pied, jeudi.

Aucune d’entre elles n’a réussi à briser la normale de 71 alors que le premier drapeau de l’unifolié apparaît au 80e rang.

La Québécoise Maude-Aimée LeBlanc le partage avec les Ontariennes Augusta James et Brittany Marchand. Elles ont donc signé les meilleures cartes canadiennes. Un score de 73 (+2) dans des conditions venteuses et plutôt frisquettes sur un parcours ne laissant aucune place à l’erreur.

«Si j’ai réussi le meilleur score de la journée parmi les Canadiennes, c’est donc que ça n’a pas été une bonne journée pour nous, a lâché sans détour la grande LeBlanc qui a terminé sur le coup de 19 h. Je ne veux pas me comparer aux autres filles, mais ce n’était pas une excellente ronde.»

Les conditions ont en quelque sorte expliqué la débandade de la grande étoile Brooke Henderson qui avait de grandes ambitions. Voulant succéder à Jocelyne Bourassa comme seules golfeuses canadiennes à l’emporter sur son sol national, elle s’y est plutôt mal prise.

Le parcours a ralenti ses ardeurs. Auteure de 32 roulés, elle a été surprise par la vitesse des verts qui frôle les 13 pieds sur le «Stimpmeter». Les golfeuses de la LPGA sont plutôt habituées à des verts affichant les 11 pieds.

Suivie par une véritable armée de partisans arborant des chandails rouges, elle n’a pu faire mieux qu’un score de 74, trois coups au-dessus de la normale.

«C’était une journée en deux temps. J’ai très bien frappé la balle et mon fer droit m’a laissée tomber plusieurs fois, a-t-elle relaté, cachant habilement sa frustration. Un seul oiselet, c’est le vrai problème.

«On ne peut pas se promener sur ce parcours avec un seul oiselet chaque jour, surtout en faisant un boguey au 7e et un double boguey au 13e, a noté la golfeuse de 19 ans en faisant référence à ses gaffes sur une normale quatre et une normale trois.

«Mes frappes étaient incroyables et à point. J’espère juste que demain (aujourd’hui), je vais pouvoir caler un peu plus de roulés de 10 à 15 pieds.»

Alex en tête

Les conditions n’ont pas fait broncher l’Américaine Marina Alex. Celle-ci a tôt fait de s’installer en tête grâce à un pointage de 66 (-5), sa meilleure ronde initiale de la saison. Elle a démarré en force avec quatre oiselets à l’aller.

«J’ai bien commencé et je me suis accrochée par la suite dans des conditions plus difficiles quand le vent s’est levé, a-t-elle expliqué. J’ai aussi très bien fait avec mon fer droit. J’espère que ça tiendra pour les prochains jours.»

La Britannique Holly Clyburn et la Coréenne du Sud In Gee Chun accusent un seul coup de retard. Sept golfeuses partagent la quatrième position avec des fiches de 68 (-3).

Circulation dense et parcours interminable

Il aurait fallu que les officiels se promènent sur le parcours avec des chronomètres jeudi matin. Le trafic était lourd aux quatre coins du Ottawa Hunt & Golf Club. Les golfeuses ont dû s’armer de patience.

La majorité des groupes ont bouclé la première ronde en plus de 5 heures et 15 minutes tandis que certains ont mis jusqu’à 30 minutes de plus. On est donc loin des normes de 4 heures 30 minutes criées sur les terrains.

«Dès le deuxième trou, ç’a été très lent le restant de la journée. Le pire, c’était sur le premier neuf, a fait savoir la meneuse de la vague «matinale» Marina Alex. C’était compliqué de prendre le rythme, parce qu’on aurait même pu s’asseoir sur les tertres pour attendre cinq minutes.

«Les conditions ont posé tout un défi, a-t-elle ajouté. Chaque coup a amené ses difficultés. En étant toujours refoulée, c’est plus compliqué retrouver son rythme.»

Championne de l’omnium à trois occasions, Lydia Ko a aussi noté la lenteur du jeu. Elle l’a expliquée par les conditions venteuses et la vitesse surprenante des verts. La LPGA gardera un œil sur la lenteur du jeu. Les normes sont toutefois légèrement différentes de celles appliquées chez les hommes de la PGA.

Les chronomètres pourraient cependant faire leur apparition dès vendredi matin.