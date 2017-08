50e pole pour Power, Bourdais de retour

L'Australien Will Power (Penske) est entré dans le cercle fermé des pilotes IndyCar totalisant 50 pole-positions en dominant vendredi les qualifications pour le Grand Prix de Madison, marquées par le retour du Français Sébastien Bourdais (Dale Coyne).

Power a décroché la 50e pole de sa carrière avec la manière en établissant un nouveau record du circuit ovale du Gateway Motorsports Park.

Il occupe désormais la 3e place du classement historique des "polemen" en IndyCar à égalité avec son coéquipier Helio Castroneves, derrière les légendaires Mario Andretti (67) et A.J. Foyt (53).

Power, vainqueur dimanche des 500 miles de Pocono, a été crédité d'un chrono sur deux tours de 47 sec 4579/10000e et a devancé son coéquipier américain Josef Newgarden, leader du classement général du Championnat IndyCar (47.7921).

L'écurie Penske a monopolisé les quatre premières places des qualifications pour la 15e épreuve de la saison: Castroneves a signé le 3e chrono, juste devant le Français Simon Pagenaud, champion IndyCar en titre et 4e du général.

Le Néo-Zélandais Scott Power, seul pilote à pouvoir empêcher un nouveau sacre de Penske, s'élancera de la 4e ligne sur la grille de départ après avoir réalisé le 7e chrono de la séance.

Pour son retour dans sa monoplace, trois mois après son grave accident durant les qualifications pour les 500 miles d'Indianapolis, Bourdais a terminé les qualifications au 19e rang.

Bourdais avait été victime de multiples fractures du bassin et d'une fracture de la hanche droite le 20 mai et espérait initialement participer à la dernière course de la saison.

L'encadrement médical du Championnat IndyCar lui a donné son feu vert pour participer aux trois dernières épreuves du Championnat 2017.