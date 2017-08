Une autre dure journée pour Jesen Therrien

Le lanceur des Phillies de Philadelphie Jesen Therrien a été malmené, donnant trois points en deux tiers de manche, dans une défaite de 9-8 contre les Marlins de Miami, jeudi après-midi.

Celui affichant désormais une moyenne de points mérités de 8,74 dans le baseball majeur s’est présenté au monticule au début de la sixième reprise, au moment où les siens menaient 8-5. Après avoir disposé de Miguel Rojas et de Giancarlo Stanton sur des roulants, il a accordé une longue balle à Christian Yelich. Puis, le releveur a alloué un but sur balles à Marcell Ozuna et J.T. Realmuto a suivi avec un circuit à l’intérieur du terrain pour créer l’égalité.

Remplacé aussitôt par Hoby Milner, Therrien a décoché 23 tirs, dont 13 prises. Deux jours auparavant, il avait participé aux deux affrontements d’un programme double contre les Marlins et lors du premier duel, il avait permis deux points et retiré autant de frappeurs.

Dans une cause gagnante, Stanton a étendu les bras pour la 47e fois de la campagne. A.J. Ellis a également réussi un coup de quatre buts. Yelich a frappé trois fois en lieu sûr et compté à autant d’occasions.

Le partant Vance Worley a donné huit points en quatre tours au bâton. Jarlin Garcia (1-2) a été crédité du gain. Brad Ziegler a préservé son huitième match en 2017.

Pour les Phillies, Tommy Joseph a claqué un circuit de trois points. Rhys Hoskins a fait marquer trois points, dont un à l’aide d’une longue balle. Luis Garcia (1-4) a encaissé le revers.