Un nouvel entraîneur-chef pour les Tiger-Cats

Les Tiger-Cats de Hamilton ont promu jeudi l’instructeur-adjoint June Jones au poste d’entraîneur-chef, tandis que son prédécesseur, Kent Austin, se concentrera sur ses fonctions de vice-président des opérations football.

Jones avait été embauché le 2 août dernier par l’équipe ontarienne. Précédemment, il avait dirigé plusieurs formations, dont les Falcons d’Atlanta de 1994 à 1996, ainsi que les Chargers de San Diego sur une base intérimaire en 1998.

«June et moi-même avons établi une excellente relation, je me sens confortable et en confiance avec le choix de l’amener sur le terrain pour superviser le groupe en place, a commenté Austin dans un communiqué. Cette organisation, ses partisans et ses partenaires méritent une équipe du calibre des champions. Nous nous attendons à retourner à ce niveau.»

Austin a été à la barre du club pendant plus de quatre saisons, menant celui-ci vers deux titres de la section Est et autant de participations au match de la Coupe Grey.

Hamilton connaît une année épouvantable, ayant échappé ses huit parties jusqu’ici.