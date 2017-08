Un joueur de 15 ans signe avec le Sporting

Le Sporting de Kansas City a accordé un contrat à l’attaquant de 15 ans Gianluca Busio, ce qui fait de celui-ci le plus jeune joueur de l’histoire à parapher une entente avec l’organisation.

Le quotidien «Kansas City Star» a rapporté la nouvelle, jeudi.

Ayant un pacte de joueur local, la nouvelle acquisition surpasse ainsi Erik Palmer-Brown à titre d’athlète le moins âgé dans l’existence du Sporting. Palmer-Brown avait accepté une offre contractuelle à l’âge de 16 ans en août 2013 et avait effectué ses débuts avec l’équipe neuf mois plus tard.

Deuxième athlète le plus jeune dans l’histoire de la Major League Soccer à signer après Freddy Adu – qui s’était entendu avec le D.C. United en 2004 à l’âge de 14 ans -, Busio devrait disputer la prochaine campagne avec l’Académie des moins de 17 ans du Sporting.

«Depuis que je suis petit, j’aime affronter des gars plus vieux, car je suis réellement compétitif et je veux me mesurer aux meilleurs, a mentionné Busio. Ici, tout le monde me force à être meilleur et je ne souhaite pas être simplement un joueur dans la moyenne. Je veux être au sommet.»

Busio s’est joint aux académies de Kansas City à l’été 2016. L’an passé, il a évolué avec les formations U14 et U16, en plus de terminer la campagne chez les U18.