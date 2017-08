L'Impact de Montréal a un gros mandat devant lui dimanche : vaincre le Toronto FC, meilleure formation de la MLS.

Les joueurs du onze montréalais veulent prouver que leurs quatre dernières victoires ne sont pas que le résultat de la chance et ils ne veulent pas non plus tomber dans la complaisance.

Voyez le reportage de Nicolas A Martineau dans la vidéo ci-dessus.