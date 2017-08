Top 10: Candidats au trophée Maurice Richard

L’époque où Alex Ovechkin était le choix incontournable pour remporter le trophée Maurice Richard n’est plus. La course est grande ouverte et les jeunes étoiles du circuit sont prêtes à prendre le relais.

Prédire le champion buteur représentait la tâche la plus facile au monde par le passé. Alex Ovechkin avait remporté ce titre lors de quatre saisons consécutives avant la saison 2016-17 et on pouvait toujours compter sur lui pour en inscrire 50 ou plus, même si aucun autre joueur n’y parvenait.

La saison dernière? Ovi, 31 ans, a glissé à 33 buts, affichant la pire moyenne de buts par match de sa carrière à 0,40. Le meneur Sidney Crosby n’en a inscrit que 44. Non seulement Ovechkin ne détient plus le monopole des buts, la compétition se corse derrière et aucun joueur n’est capable de remplir le filet comme Ovechkin le faisait à l’époque.

Toutefois, certaines des jeunes vedettes présentes dans cette liste pourraient fracasser la barre des 50 buts pour la première fois de leur carrière. Voici un top 10 des prétendants au trophée Maurice Richard.

1. Patrik Laine, AD, Jets de Winnipeg

À 18 ans, Patrik Laine a terminé au septième rang des marqueurs avec 36 buts, et ce, même s’il n’a joué que 73 matchs. Il a terminé au 54e échelon pour les lancers, avec 204. Imaginez les possibilités si Laine peut commencer à tirer davantage au filet. Il a peut-être déjà le lancer le plus «lourd» de la LNH et il ne faut pas s’attendre à ce que son pourcentage d’efficacité de 17,6% régresse puisqu’il est un marqueur d’élite. Si Laine marque au même rythme que l’an dernier, qu’il dispute 80 matchs et qu’il augmente son nombre de lancers de 25%, il marquerait 49 buts. Tout est possible dans son cas.

2. Nikita Kucherov, AD, Lightning de Tampa Bay

Le joueur dynamique de 24 ans a atteint le plateau des 40 buts pour la première fois l’an passé, même s’il a raté huit rencontres. Il a marqué un incroyable total de 19 buts dans ses 23 derniers matchs. Il devrait faire la vie dure à Patrik Laine chaque saison.

3. Auston Matthews, C, Maple Leafs de Toronto

Auston Matthews a rejoint Mario Lemieux, Sylvain Turgeon et Dale Hawerchuk en tant que seules recrues à avoir marqué 40 buts ou plus en tant qu’adolescent, l’an dernier. Ses 40 buts ont fait de lui le deuxième marqueur de la LNH, à égalité avec Nikita Kucherov. On peut donc imaginer le joueur de centre au premier rang cette année, mais c’est loin d’être fait.

4. Vladimir Tarasenko, AD, Blues de St. Louis

Seul Alexander Ovechkin a plus de buts que Vladimir Tarasenko au cours des trois dernières saisons. Il a terminé dans le top 5 lors des trois dernières années et il est le seul joueur avec 37 buts ou plus lors de chacune des trois dernières campagnes. Tarasenko est constant d’année en année et il atteindra son apogée, lui qui a 25 ans. Il est probablement le choix le plus sûr dans ce top 10. S’il développe une chimie avec Brayden Schenn, il pourrait atteindre des sommets personnels.

5. Sidney Crosby, C, Penguins de Pittsburgh

Est-ce que le détenteur du trophée Maurice Richard est trop bas dans ce top 10? Oui et non. Sidney Crosby est peut-être l’un des cinq meilleurs joueurs de l’histoire et il demeure un top 2 en ce moment. Cela dit, ce qui fait de lui un joueur si spécial, c’est qu’il est extrêmement complet. Il est un fabricant de jeu quand il le faut, un joueur de centre défensif quand il le faut et un marqueur d’élite lorsqu’il le faut. Il ne gagnera pas le trophée Maurice Richard chaque fois. Il l’a d’ailleurs gagné à deux reprises (51 buts et 44 buts) et il n’a jamais atteint le plateau des 40 buts lors d’une autre campagne.

Crédit photo : AFP

6. Steven Stamkos, C, Lightning de Tampa Bay

L’échantillon était petit, mais Stamkos avait neuf buts en 17 matchs avant sa déchirure du ménisque subie en novembre. À ce rythme, il en aurait inscrit 43 sur une saison complète. Il a confié après un match la saison dernière que la signature d’une entente à long terme à Tampa Bay lui avait retiré un poids des épaules et que cela semblait influencer positivement son jeu. Un Stamkos en santé devrait accumuler les tirs au but et flirter avec le haut de la colonne des buteurs. Il a remporté le trophée Maurice Richard à deux occasions, mais peut-il rester en santé?

7. Brad Marchand, AG, Bruins de Boston

Brad Marchand peut-il faire encore mieux? Là est la question. Il joue le meilleur hockey de sa carrière, sur l’un des trios les plus dangereux du circuit en compagnie de Patrice Bergeron et de David Pastrnak. Difficile de voir ce trio dominer plus en possession de rondelle que ce qu’ils ont affiché la saison dernière, cela dit. Peut-on s’attendre à voir Marchand poursuivre sur sa lancée après des saisons de 37 et 39 buts? Il est plus probable de le voir reproduire ce genre de production offensive, ce qui le laisserait tout juste en retrait des meneurs.

8. Alex Ovechkin, AG, Capitals de Washington

Il n’y a aucun doute que ce classement en étonnera plusieurs. Il a mené la ligue lors de quatre saisons consécutives avant sa chute de production l’an dernier et il se retrouve déjà aussi bas? Oui, c’est peut-être injuste, mais Ovi avance en âge. Il aura 32 ans le mois prochain. La dernière fois qu’un joueur aussi vieux a mené la LNH au chapitre des buts, Phil Esposito avait touché 61 fois la cible en 1974-75. Ovechkin est certes l’un des plus grands buteurs de l’histoire et si un joueur peut défier la tendance de l’âge, c’est bien lui, mais il ne peut plus être considéré comme le favori.

9. David Pastrnak, AD, Bruins de Boston

Marchand a dû attendre à son 27e anniversaire pour atteindre la marque des 30 buts. Pastrnak a réalisé l’exploit à 20 ans. Il est plus talentueux que le fougueux attaquant des Bruins. En d’autres mots, Pastrnak n’a pas encore atteint son plein potentiel. S’il peut en inscrire 34 tout en se classant parmi les dix premiers au chapitre des tirs au but à 20 ans, Pastrnak se retrouve probablement trop bas sur cette liste!

10. Patrick Kane, AD, Blackhawks de Chicago

Comme la plupart des champions marqueurs, Patrick Kane est davantage associé à un style de jeu plus complet qu’à un buteur naturel. Mais il a terminé deuxième et dixième au chapitre des buts à ses deux dernières saisons en plus de battre ses records de tirs au but au cours de ces deux mêmes années. Il a adopté une mentalité plus axée sur les buts et son talent brut est phénoménal. Il y a deux ans, le plus haut total de but de Kane était de 30 en une saison. Aujourd’hui, 30 représente son plancher.

Autres candidats à surveiller

Jamie Benn, Stars; Connor McDavid, Oilers; Jack Eichel, Sabres; Tyler Seguin, Stars; Jeff Skinner, Hurricanes; Max Pacioretty, Canadiens; Leon Draisaitl, Oilers; Filip Forsberg, Predators; William Nylander, Maple Leafs; Viktor Arvidsson, Predators