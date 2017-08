T.J. Oshie s’attend à une saison plus ardue

Les Capitals de Washington devront travailler plus intensément en 2017-2018 s’ils espèrent connaître autant de succès qu’au cours des deux dernières saisons, aux dires de l’attaquant T.J. Oshie.

Dans une entrevue livrée au site NHL.com, le vétéran a été franc : la tâche de son équipe sera plus difficile qu’auparavant. Il est conscient que la perte des Justin Williams, Marcus Johansson, Kevin Shattenkirk, Nate Schmidt et Karl Alzner – ce dernier ayant signé avec le Canadien de Montréal – pourrait faire mal.

«Je ne m’attend pas à ce que nous filions vers le trophée des Présidents comme nous l’avons fait les deux dernières années. [...] Nous avons perdu de très bons joueurs et on savait que ça allait arriver. Maintenant, il nous faudra l’aide des jeunes qui devront assumer différents rôles», a-t-il déclaré.

«Chacun devra faire un pas de plus, a-t-il poursuivi. Tout le monde devra suivre pour atteindre le prochain niveau, pas seulement un ou deux gars. Que ce soit nos vedettes ou nos joueurs de soutien, tous devront offrir de grosses minutes de jeu.»

Bien appuyer les meilleurs

Ayant récolté 33 buts et 23 mentions d’aide pour 56 points en 68 matchs l’an passé, Oshie constitue un support solide aux Alexander Ovechkin, Nicklas Backstrom et Evgeny Kuznetsov. Cependant, les trois hommes auront besoin de plus pour mener les Capitals vers le sommet du classement.

«Ovechkin revient après une autre excellente campagne et Backstrom est le meilleur joueur de centre dans les deux sens de la patinoire, a-t-il indiqué. Pour Kuznetsov, il sera motivé avec son gros contrat [de huit ans et de 62,4 millions $] en poche. C’est un groupe solide qui représente une menace offensive. Mais encore là, il nous faut un effort collectif suffisant pour combler le départ de certains gars. C’est aux jeunes de se lever.

«Regardez les Penguins de Pittsburgh : leurs jeunes ont grimpé leur jeu d’un cran et c’est ce que nous devons faire. Nous serons en bonne position si les nôtres s’améliorent et que les vétérans continuent de produire au niveau habituel. On doit offrir notre meilleur hockey dès le début du camp d’entraînement et s’assurer d’être prêt une fois les séries arrivées.»