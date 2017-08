«Nous n’avons plus d’excuses» - Lance Stroll

Après un mois hors des circuits de la F1, où il s’est payé, dit-il, du bon temps avec des amis, Lance Stroll avoue avoir hâte de reprendre le collier. Ce qu’il fera vendredi à l’occasion des premiers essais libres en prévision du Grand Prix de Belgique qui aura lieu dimanche.

Si affronter les médias n’est pas sa tasse de thé, comme la plupart de ses pairs d’ailleurs, le jeune pilote montréalais semblait heureux de revoir un journaliste québécois.

«Comment ça va au Québec ? nous a-t-il demandé. On continue de parler de F1 à la maison ?»

Stroll avait le goût de jaser et notre conversation privée s’est prolongée de quelques minutes sur l’horaire initialement fixé.

«Vous allez assister à d’autres courses cette année ? demande-t-il. Vous avez manqué un beau Grand Prix à Bakou [où il a accédé au premier podium de sa carrière en F1].»

Contrairement à la croyance populaire, et on le sent sincère dans ses propos (comme notre poignée de main plus que symbolique), Stroll apprécie la présence de compatriotes canadiens.

«Je veux que les amateurs de courses québécois suivent davantage la F1, relate-t-il. Il y a eu un engouement à Montréal en juin. Ça doit se poursuivre...»

Une mère belge

La trêve d’un mois, obligatoire en F1, a été bénéfique pour les 20 engagés du plateau. Pour Stroll, elle aura permis d’oublier ses deux contre-performances avant la pause.

Il a passé une partie de ses vacances au Québec, dans l’une des résidences secondaires de son père Lawrence à Mont-Tremblant, à faire notamment du vélo. Il en a profité également pour assister au spectacle du groupe britannique Coldplay au Centre Bell au début du mois.

Il a aussi séjourné pendant une semaine dans les Caraïbes, dans les îles Turquoises précisément. Disons qu’il y a pire endroit sur la planète pour refaire le plein...

Si Stroll, natif de Montréal, se dit très fier d’être Canadien, il ne cache pas se sentir un peu comme chez lui ici en Belgique.

«Ma mère est née à Bruxelles, a-t-il affirmé, et je suis aussi détenteur d’un passeport belge. C’est comme ma deuxième nation.»

Cette situation est un peu à l’image de celle de Max Verstappen, né, lui, en Belgique, d’une mère belge également, mais qui porte les couleurs des Pays-Bas, d’où est originaire son père Jos.

Le jeune prodige de la F1 est en grande partie responsable de la hausse marquée des assistances depuis trois ans à Spa-Francorchamps.

«J’aimerais bien attirer autant de monde que lui», a dit Stroll, à la blague.

Le souvenir de la F3

Le jeune pilote québécois en sera à son 12e départ dimanche en F1 et son premier sur le magnifique tracé de Spa-Francorchamps qui, dit-il, n’est pas son préféré, même s’il y avait remporté une épreuve de F3 disputée l’an dernier sous la pluie.

«J’ai trouvé qu’en F3, raconte-t-il, c’était long de parcourir un tour de circuit. Ce sera évidemment une autre histoire en F1.»

Si ses deux récentes prestations, en Grande-Bretagne et en Hongrie particulièrement, n’ont pas été convaincantes, il est confiant de pouvoir redresser la situation.

«Des circuits qui exigent moins d’appuis aérodynamiques comme Spa-Francorchamps et Monza [la semaine prochaine] devraient nous favoriser», prétend-il.

Stroll n’a pu faire qu’une 15e place en qualifications en Grande-Bretagne et une 17e position en Hongrie. En course, il a été largué à un tour des gagnants (Lewis Hamilton et Sebastian Vettel), ralliant le fil d’arrivée aux 14e et 16e rangs.

Évolution mitigée

On a cette impression que la Williams n’a pas su évoluer au même rythme que la plupart des autres voitures du plateau depuis quelques courses.

«Nous n’avons plus d’excuses, poursuit Stroll. Il y a urgence de progresser, autant de mon côté que de celui de l’équipe. Ma première moitié de saison a été constituée de hauts et de bas, dit-il. Il faut maintenant passer à une autre étape.»

Étrangement, c’est sur deux circuits, Bakou et Montréal, qui lui étaient complètement inconnus que Stroll a obtenu ses meilleurs résultats depuis le début de son aventure en F1 avec respectivement les troisième et neuvième rangs à l’arrivée.

«Ça prouve que l’expérience des circuits, conclut-il, n’est pas un gage de réussite pour un pilote qui manque d’expérience en F1 comme moi.»