L’espoir des Predators Eeli Tolvanen établit un record de la KHL

Eeli Tolvanen, le choix de premier tour des Predators de Nashville au dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), a commencé sa carrière professionnelle sur les chapeaux de roue, mercredi!

À son premier match avec le Jokerit de Helsinki dans la Ligue continentale de hockey (KHL), l’attaquant a inscrit trois buts et est ainsi devenu, à 18 ans, le plus jeune joueur de l’histoire du circuit à réaliser un tour du chapeau. Tolvanen a ajouté une aide dans la rencontre. À voir dans la vidéo ci-dessus (via YouTube Heffe).

Le produit des Musketeers de Sioux City en United States Hockey League (USHL) a glissé malgré des prévisions plus favorables au dernier repêchage; l’ailier de 5 pi 10 po a été sélectionné seulement au 30e rang par les Preds, finalistes de la coupe Stanley. Or, au vu du récent exploit du Finlandais, la formation du Tennessee pourrait avoir réalisé un vol.

Tolvanen a inscrit 30 buts et 24 aides pour un total de 54 points en 52 matchs la saison dernière en USHL.