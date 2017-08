Les Tigers battent les Yankees dans la violence

Les Tigers de Detroit ont inscrit quatre points en cinquième manche et trois autres à la septième reprise pour l’emporter 10-6 contre les Yankees de New York, jeudi au Michigan, dans un match au cours duquel les bancs se sont vidés deux fois.

Avec une avance de 6-3 et deux retraits en fin de sixième, l’imposant Miguel Cabrera s’est présenté au bâton et a aussitôt échangé des insultes avec le receveur Austin Romine. Les deux hommes ont tenté de se frapper mutuellement, amorçant ainsi une bagarre générale qui a mené à leur expulsion. Le gérant des Bombardiers du Bronx, Joe Girardi, et le lanceur Tommy Kahnle ont également été chassés.

Après une courte accalmie, les hostilités ont repris en fin de septième lorsque le releveur Dellin Betances a atteint à la tête le frappeur James McCann. Tous les joueurs ont de nouveau envahi le terrain, mais contrairement à l’incident précédent, ils se sont limités aux paroles.

Betances (3-5) et l’instructeur au banc des Yankees, Rob Thomson, ont été envoyés au vestiaire par les arbitres. Quant à McCann, il est demeuré dans la partie et s’est vengé en claquant un circuit en solo en huitième manche.

De l’offensive

Pour les vainqueurs, James Upton a cogné une longue balle. Jose Iglesias a produit quatre points, dont trois à l’aide d’un double en septième. Michael Fulmer a donné cinq points, incluant quatre mérités, en six tours au bâton. Alex Wilson (2-4) a remporté la décision, tandis que Shane Greene a réussi son quatrième sauvetage de l’année.

Dans le camp adverse, Gary Sanchez a expédié un tir hors des limites du terrain. Brett Gardner a totalisé quatre coups sûrs et permis à un coureur de compter, en plus d’inscrire un point. Le partant Jaime Garcia a alloué quatre points, dont deux mérités, en quatre manches.

Au total, il y a eu huit expulsions, un sommet dans les majeures cette saison.