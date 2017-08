Les Mets perdent le match et... Michael Conforto

Le joueur de deuxième but Brandon Drury a produit le point décisif à l’aide d’un simple en sixième manche, jeudi à New York, et les Diamondbacks de l’Arizona ont défait les Mets au compte de 3-2.

Le revers a d'ailleurs été coûteux pour les favoris de la foule, car ils ont perdu les services du voltigeur Michael Conforto. Ce dernier a subi une dislocation de l’épaule gauche en effectuant un élan au bâton pendant la cinquième reprise.

Conforto mène les Mets cette saison avec 72 points comptés. Il a par ailleurs réussi 27 circuits.

Chez les Diamondbacks, qui ont obtenu leur 70e gain de la campagne, Gregor Blanco a aussi poussé un coureur au marbre à l’aide d’un simple. Ketel Marte a ajouté un ballon-sacrifice.

Le partant Robbie Ray (10-5) a réalisé un retour frucutueux, lui qui avait été atteint à la tête par une balle frappée en flèche lors de la rencontre du 28 juillet face aux Cardinals de St. Louis. En cinq manches, il a donné un point, deux coups sûrs et autant de buts sur balles, tout en éventant neuf rivaux. Fernando Rodney a réussi son 30e sauvetage de l’année.

Yoenis Cespedes a claqué un circuit en solo pour les Mets. Rafael Montero (2-9) a concédé trois points, sept frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en cinq manches et un tiers pour ainsi subir la défaite.