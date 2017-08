Les Dodgers atteignent le plateau des 90 victoires

Les Dodgers de Los Angeles ont utilisé la longue balle pour vaincre les Pirates par la marque de 5-2, jeudi, à Pittsburgh.

Avec cette 90e victoire, les Dodgers deviennent la première équipe à atteindre ce plateau à leur 126 premiers matchs depuis les Mariners de 2001 et seulement la sixième à accomplir cet exploit depuis 1913. L'édition 2017 établit également une nouvelle marque des Dodgers à ce chapitre.

Alors que les deux formations étaient à égalité, Curtis Granderson a été redonné les devants aux Dodgers en propulsant la balle de l’autre côté de la clôture pour une 22e fois cette saison.

Yasmani Grandal et Adrian Gonzalez ont porté un dur coup aux Pirates en huitième manche en frappant chacun un circuit en solo. Il s’agissait d’un 18e cette saison pour Grandal et d’un deuxième pour Gonzalez.

Hyun-Jin Ryu (5-6) a signé la victoire. Le partant des Dodgers a accordé un point, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en plus de réussir deux retraits au bâton en six manches de travail.

Brandon Morrow a réalisé son premier sauvetage de la saison.

Du côté des Pirates, Chad Kuhl (6-9) a encaissé le revers après avoir donné deux points, six coups sûrs et cinq buts sur balles en quatre manches.