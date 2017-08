Les concessions des Jays parmi les plus propres

Les concessions des stades de baseball ont toutes l’objectif commun d’alimenter les amateurs de sport avec une variété de mets. Sauf qu’elles n’ont décidément pas toutes les mêmes standards de salubrité.

Un récent article du magazine Sports Illustrated démontre en effet que les consommateurs ne mangent pas tous des aliments de la même qualité, d’une ville à l’autre.

D’après des rapports d’inspection de 28 départements de salubrité, S.I. a compilé le stade de baseball le plus propre au stade le moins salubre des ligues majeures.

Les concessions de quelles équipes se distinguent en matière de propreté et lesquelles sont à éviter? Voici le palmarès de S.I. :

1- Safeco Field – Mariners de Seattle – Infractions : 5, infractions critiques : 1

Seattle est dans une classe à part, et ce loin devant. Une seule infraction critique a été identifiée en raison de nourriture conservée à température non conventionnelle.

2- Fenway Park – Red Sox de Boston – Infractions : 30, infractions critiques : 2

Les infractions notées au mythique Fenway Park ne sont pas aussi importantes que chez certains de leurs rivaux de l’Américaine Est. Deux de celles-ci ont été imposées pour une machine à glace impropre et un lave-vaisselle défectueux – deux anomalies identifiées au mois de mars, donc avant le début de la saison.

3- Minute Maid Park – Astros de Houston – Infractions : 28, infractions critiques : 9

Il ne faut pas s’alarmer si vous souhaitiez vous rendre du côté de Houston : la plupart des infractions sont en lien avec la structure de l’environnement de travail, telles qu’un plancher dont les tuiles s’étaient détachées et une porte qui s’ouvrait mal. Par ailleurs, les rapports listent un lavabo «inaccessible» et des employés qui buvaient dans des verres sans couvercles. Une concession réutilisait des pots à maïs éclaté.

4- Coors Field – Rockies du Colorado – Infractions : 29, infractions critiques : 27

C’est un peu ironique que le stade des Rockies pointe dans le top 5 malgré ses 27 infractions critiques, mais c’est parce qu’il a eu le plus grand nombre d’entités inspectées avec un total de 82 (les trois premiers en comportaient 72, 57 et 58, respectivement). Des rongeurs aperçus dans les parages constituaient les infractions les plus importantes. Des résidus s’étaient répandus dans la cuisine principale et dans un entrepôt. Le stade a aussi perdu des points parce que certains employés étaient incapables de répondre aux questions des inspecteurs. Des lavabos étaient également inaccessibles ou manquaient de savon.

5- Chase Field – Diamondbacks de l’Arizona – Infractions : 44, infractions critiques 23

La plupart des pratiques non tolérées provenaient de l’hygiène déficiente de certains employés. Par exemple, deux employés ont omis de se laver les mains après avoir utilisé leur téléphone cellulaire et un autre a simplement essuyé ses mains avec une serviette en papier, sans les savonner. Deux autres travailleurs ont préparé des aliments après avoir manipulé de l’argent en papier. La concession Lo-Lo’s Chicken & Waffles s’est vu sanctionnée sept fois à elle seule.

6- Busch Stadium – Cardinals de St. Louis – Infractions : 38, infractions critiques : 12

Le stade des «Cards» est loin d’être le pire en matière de salubrité. La pénurie d’eau chaude à plusieurs postes a fait mal à sa cote. Quatre concessions manquaient d’eau, tandis que deux lavabos étaient inaccessibles parce qu’ils étaient utilisés pour entreposer du matériel.

7- Rogers Center – Blue Jays de Toronto - Infractions : 38, infractions critiques : 19

Le problème principal à Toronto? Le manque de thermomètres. Neuf concessions ont reçu des la mention critique parce qu’il était impossible d’identifier la température de certains compartiments alimentaires. Certaines surfaces ou pièces d’équipement étaient mal nettoyées. Somme toute, les partisans des Jays ne sont pas en danger, loin de là!

8- Wrigley Field – Cubs de Chicago – Infractions : 36, infractions critiques : 8

L’une des destinations les plus prisées des amateurs de balle, le Wrigley Field s’est vu remettre le troisième plus petit total d’infractions critiques cette année. Sauf que seulement 43 concessions ont fait l’objet d’inspections, ce qui représente un des plus petits nombres. Les constats critiques ont été jugés en raison de la conservation d’aliments (tomates, laitue, salade de pomme de terre, bœuf italien et sandwichs) à des températures non conformes et les agents ont disposé de 25 livres de viande. Plus de la moitié des concessions étaient impeccables.

9- PNC Park – Pirates de Pittsburgh – Infractions : 44, infractions critiques : 21

Presque la moitié des rapports négatifs ici portaient la mention critique et la plupart étaient en raison des températures dangereuses pour conserver des aliments. Alors que les standards réglementés de l’USDA veulent que les températures soient fixées à 4,4 degrés Celsius, une grande majorité des réfrigérateurs ont été détectés à 10 degrés Celsius, ce qui constitue un danger pour le consommateur. La température de plusieurs aliments était aussi non-conforme.

10- Miller Park – Brewers de Milwaukee – Infractions : 58, infractions critiques : 34

À Milwaukee aussi, les températures ont été jugées dangereuses. De plus, la quantité de thermomètres était insuffisante et des aliments périmés ont été listés. Trois concessions ont reçu sept sanctions ou plus. Le tiers des concessions inspectées l’ont été pendant le mois de mars, donc avant le début des activités des Brewers.

11- Marlins Park – Marlins de Miami – Infractions : 38, infractions critiques : 18

Le maillon faible du Marlins Park : le Clevelander, un bar situé au champ gauche avec une piscine et qui s’est attiré sept infractions critiques à lui seul. Les inspecteurs ont ordonné au commerce de cesser son service d’aliments en avril, mais il s’est conformé aux exigences rapidement. Dans les autres concessions, des employés ne se lavaient pas les mains et des viandes précuites étaient conservées à des températures non conformes.

12- Citizens Bank Park – Phillies de Philadelphie – Infractions : 88, infractions critiques : 17

Préparation de mets sur les couvercles de poubelles, viandes mal conservées... il y a place à l’amélioration à Philadelphie. Des tiroirs de lave-vaisselle étaient laissés sur des planchers malpropres et des accumulations de graisse ont été aperçues. Des accumulations d’eau ont aussi été vues sur des sacs d’aliments.

13- Sun Trust Park – Braves d’Altanta – Infractions : 63, infractions critiques : 38

Les températures étaient non-conformes à plusieurs endroits et les pommes de terre n’avaient pas été lavées. Une concession de tacos servait des aliments périmés depuis près d’un mois.

14 – AT&T Park – Giants de San Francisco – Infractions : 88, infractions critiques : 56

Un total de 110 concessions ont été observées, ce qui est plus que tout autre stade. Les installations sanitaires étaient souvent inaccessibles aux employés et huit cas d’infestations de vermines ont été découverts : un à haut risque, six à risque modéré et un à faible risque. Le nombre de constats critiques est passé de 4 à 39 pour cent à l’AT&T Park depuis 2014.

15- Petco Park – Padres de San Diego – Infractions : 119, infractions critiques : 9

La région de San Diego est plus tolérante en ce qui a trait aux températures de conservation, ce qui expliquerait en partie le faible nombre de mentions critiques. La conservation était souvent faite à température alarmante.

16- Citi Field – Mets de New York – Infractions : 65, infractions critiques : 26

La plupart des infractions étaient en raison d’aliments conservés à des températures dangereuses.

17- Kauffman Stadium – Royals de Kansas City – Infractions : 97, infractions critiques 50

Des 88 concessions inspectées, 31% ont reçu la mention critique. C’est tout de même une amélioration de 31% en trois ans.

18- Guaranteed Rate Field – White Sox de Chicago – Infractions : 55, infractions critiques : 27

Des températures trop chaudes de 30 degrés, des excréments de souris à plusieurs endroits et des mouches qui volent sous les surfaces de préparation ont tous été observées chez l’équipe du sud de Chicago. L’hygiène est généralement problématique selon les rapports.

19- Great American Ball Park – Reds de Cincinnati – Infractions : 55, infractions critiques : 27

Plusieurs problèmes d’équipement défectueux répertoriés à Cincinnati. Près de la moitié des concessions ont eu au moins un constat critique.

20- Globe Life Park – Rangers du Texas – Infractions : 109, infractions critiques : 43

Les températures de conservation et l’hygiène des employés ont été en cause ici. Un employé a omis de laver ses mains ou changer ses gants après avoir utilisé son téléphone cellulaire. D’autres ne lavaient pas leurs mains après chaque tâche. Un cafard a été aperçu dans une concession et elle a été ordonnée de régler le problème à l’aide d’un exterminateur.

21- Yankee Stadium – Yankees de New York – Infractions : 57, infractions critiques : 24

Les Yankees sont l’une des équipes légendaires de la MLB, mais les rapports des inspecteurs sont peu édifiants, alors que 62% des concessions du stade se sont vu remettre des infractions critiques. Parmi les problèmes documentés : l’abondance de mouches et des mesures insatisfaisantes pour prévenir l’infiltration de vermines. Le problème majeur est le mauvais entretien des surfaces de travail autres que celles de la préparation.

22- Target Field – Twins du Minnesota – Infractions : 131, infractions critiques : 43

Des aliments froids étaient conservés à des températures trop hautes à l’arrivée des inspecteurs. Des employés fumaient sur les lieux et consommaient des breuvages «non approuvés», peut-on lire.

23- Angel Stadium – Angels de Los Angeles – Infractions : 59, infractions critiques : 12

Un faible nombre de concessions ont été inspectées (28), mais des aliments étaient conservés à des températures trop chaudes de près de 40 degrés Farenheit. Des aliments étaient entreposés sur le sol. Le Diamond Club Kitchen a reçu 12 constats en avril. Deux cas d’insectes (cafards) ont été sanctionnés.

24- Nationals Park – Nationals de Washington – Infractions : 49, infractions critiques : 18

Les 24 concessions observées ont presque toutes fait l’objet d’une infraction. Problèmes de réfrigération, manque de savon et l’absence de thermomètres sont parmi les mauvaises pratiques identifiées.

25- Dodger Stadium – Dodgers de Los Angeles – Infractions : 247, infractions critiques : 60

Les Dodgers offrent une saison de rêve à leurs partisans, mais ils ne passeront pas à l’histoire pour les bonnes raisons sur le plan de la gastronomie. Le département de la santé de la ville ne divulgue pas les rapports des inspecteurs, mais il est ici question de surfaces mal nettoyées, d’équipement en mauvais état et de températures non conformes.

26- Oriole Park (Camden Yards) – Orioles de Baltimore – Infractions : 264, infractions critiques : 15

Un sommet dans les majeures avec 264 infractions distribuées en mars, avant le début de la saison. La plupart de celles-ci n’est pas en lien avec la nourriture. La compagnie qui gère les concessions a expliqué que la valve d’eau principale n’avait pas été actionnée dans l’édifice avant l’inspection et que tous les problèmes étaient réglés avant l’ouverture locale. Des rongeurs ont été aperçus et des permis d’exploitation étaient expirés depuis 2015.

27- Alameda County Coliseum – Athletics d’Oakland – Infractions : 131, infractions critiques : 63

Presque toutes les concessions ont fait l’objet d’une infraction et 60% de celles-ci ont reçu la mention critique. La présence de vermine, des températures dangereuses et des postes de nettoyage en piètre état. Plusieurs pièces d’équipement étaient malpropres.

28- Tropicana Field – Rays de Tampa Bay – Infractions : 241, infractions critiques : 105

Deux concessions ont reçu 20 constats de part et d’autre. La présence d’insectes et de la moisissure noire dans une machine à glace figurent dans un rapport. Un employé a été aperçu en train de manipuler des espèces d’argent et des hot-dogs sans s’être lavé les mains. En 2011, 100% des concessions faisaient l’objet d’au moins une infraction critique. Ce pourcentage a chuté de 50%, mais il y a encore beaucoup de travail à faire.

Les villes de Detroit et Cleveland n'ont pas participé à l'étude.