LeBron James s'attaque aux brûleurs de maillots

LeBron James a critiqué avec virulence jeudi les supporters de Boston qui ont brûlé leurs maillots d'Isaiah Thomas après son départ pour Cleveland.

«Brûler les maillots, cela devient ridicule! Il a été échangé, vous comprenez?», a écrit sur son compte Twitter «King James».

The burning of the jersey thing is getting ridiculous now! The man was traded. What do u not understand? & played in a game after ..... — LeBron James (@KingJames) 24 août 2017

sister tragic death. Gordon Hayward paid he's dues as well and decided to do what's best for him and family. Put in the work, got better.... — LeBron James (@KingJames) 24 août 2017

Became an All-Star, etc!! If these guys weren't good, u guys would be the first to say "get them up out of here". Man beat it! When "we".... — LeBron James (@KingJames) 24 août 2017

decide to do what best for us it's "cowardly" "traitor", etc but when it's on the other side it's "business" huh!?!? Ooh ok. Man do..... — LeBron James (@KingJames) 24 août 2017

what u feel is best for your profession, love, family, happiness and continue to #StriveForGreatness�� #Salute — LeBron James (@KingJames) 24 août 2017

«Il a joué malgré la mort tragique de sa sœur», a-t-il rappelé en référence à l'accident de la route qui a coûté la vie de la sœur cadette de Thomas à la veille du début des séries éliminatoires 2017.

Thomas, qui a réalisé en 2016-17 la meilleure saison de sa carrière, a rejoint Cleveland qui a de son côté cédé aux Celtics son meneur Kyrie Irving qui avait demandé à ses dirigeants à quitter les Cavaliers pour ne plus jouer avec James.

James s'en est également pris aux supporters d'Utah qui avaient brûlé leurs maillots portant le nom de Gordon Hayward qui a choisi durant l'été de s'engager avec les Celtics.

«Il a bossé, il a progressé, il a participé au match des étoiles et il a pris la décision qu'il a jugée la meilleure pour lui et sa famille (...) Il faut toujours faire ce qu'il y a de mieux pour sa carrière, sa famille, son bonheur», a conclu James.

Le triple champion de la NBA sait de quoi il parle: les supporters de Cleveland n'avaient pas appréciés son départ pour Miami en 2010 et avaient brûlé son maillot.

Il pourrait très bien se retrouver dans une situation similaire l'été prochain: il sera joueur autonome et pourrait en effet quitter une deuxième fois Cleveland pour s'engager avec les Lakers qui en ont fait leur priorité.