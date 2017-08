Le Toronto FC et l’art d’influencer l’arbitre

Que ce soit Michael Bradley, Jozy Altidore ou Sebastian Giovinco, les joueurs du Toronto FC sont passés maîtres dans l’art de tenter d’influencer l’arbitre.

Blerim Dzemaili les a vus à l’œuvre lors du Championnat canadien et il a pris des notes.

«Il faut tenir compte de l’officiel parce qu’il n’y a jamais eu de carton rouge, et quand tu as cinq ou six joueurs qui vont constamment voir l’arbitre, tu peux gérer l’officiel et c’est ce qui s’est passé.

«Nous devons nous rappeler qu’ils vont le faire à nouveau, et nous ne devons pas les laisser faire.»

Se tenir debout

Selon l’international suisse, la situation n’est pas acceptable, même s’il affirme qu’elle ne le frustre pas.

«Ce n’est pas frustrant pour moi, mais ça devrait l’être pour l’arbitre de voir que c’est aussi facile de l’atteindre.

«Un arbitre doit avoir la personnalité pour mettre son pied à terre et dire aux joueurs qu’ils ne peuvent pas se comporter de la sorte avec lui.»

Pour Dzemaili, un tel comportement est inconcevable et ne serait pas toléré ailleurs.

«On ne voit jamais ça en Premier League, cinq ou six joueurs qui se dirigent vers l’arbitre. Ils recevraient un carton illico.

Ça devrait être la même chose ici, sinon ils vont continuer de gérer l’officiel comme ils l’ont fait [en Championnat canadien].»

Des fleurs à Giovinco

Par ailleurs, Dzemaili a lancé des fleurs à Sebastian Giovinco, dont il a été le coéquipier à Parme pendant la saison 2010-2011. «Pour moi, Seba est le meilleur joueur de la ligue. Il démontre à chaque match à quel point il est bon, il pourrait jouer sans problème dans les meilleures ligues. C’est un gars qu’on doit regarder jouer parce que c’est un exemple, c’est un joueur qui démontre beaucoup de discipline.»