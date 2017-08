L'année inoubliable d'Antoine Samuel

À 20 ans, Antoine Samuel en est à ses derniers milles dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Même si le Drakkar de Baie-Comeau a une très jeune formation, il veut être le meneur d'un groupe de joueurs prometteurs.

«C'est certain qu'en étant un 20 ans dans la LHJMQ, moi je vais y aller pour jouer jusqu'à la fin, explique le gardien. Il y a certains joueurs qui sont très jeunes encore dans notre organisation, donc ça va être d'y aller un match à la fois, de continuer de grandir en tant qu'équipe comme on l'a fait dans le passé. Puis, en ayant une évolution constante à partir du premier jour du camp d'entraînement, on va réussir, je crois, à avoir une saison très compétitive cette année.»

Avec 52 matchs joués la saison dernière – le gardien le plus occupé du circuit l'an dernier – Samuel est à maturité. Depuis deux ans, il a pris part au camp professionnel des Ducks d'Anaheim et aux camps de développement des Maple Leafs de Toronto et des Sabres de Buffalo. Convoité par quelques équipes en vue des camps de cet automne, Antoine Samuel a opté pour les Canadiens de Montréal. Il arrivera prêt et confiant des expériences passées. Mais l'objectif demeure le même : obtenir un contrat professionnel dans les prochains mois.

«C'est une année très cruciale, c'est certain. De s'établir dans le junior majeur, c'est une chose, après ça de pouvoir faire le saut chez les professionnels, ça en est une autre. Rendu à 20 ans, c'est une saison qui va être déterminante. Je dois montrer que je suis plus vieux que tout le monde, je dois montrer que je vais être un gardien dominant cette année. Encore là, c'est une question de constance. Je vais me concentrer sur mon parcours junior cette année et à la fin de l'année, on étudiera mes prochaines possibilités.»

Le gardien de 6 pi 3 po et 190 livres a vécu un été chargé. Récipiendaire du Prix d'excellence Guy-Lafleur et du titre de joueur étudiant dans la LHJMQ, Antoine Samuel a pris ces honneurs avec sérieux.

«J'ai beaucoup de sollicitations pour différents événements. En fin de saison, j'ai vécu de belles expériences, j'ai pu me rendre au repêchage en compagnie de l'équipe, ce sont des expériences inoubliables. Cette année, je vais continuer de mettre les études de l'avant puis de travailler fort pour poursuivre dans la bonne voie», note Samuel.

La première moitié de l'année a été salutaire pour le gardien de 20 ans. On verra maintenant s'il poursuivra sur sa lancée des derniers mois.