La rentrée du football RSEQ

C’est la rentrée!

TVA Sports donnera le coup d’envoi de la saison du football du Réseau de sport étudiant du Québec (RSEQ) avec la présentation du match inaugural à domicile du Rouge et Or de l’Université Laval contre le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke, samedi à 19h.

Afin d’arriver prêt pour les débuts du trimestre, Denis Casavant, Charles-Antoine Sinotte, et Louis-Simon Lapointe vous invitent ce soir à étudier avec eux les livres de jeux : émission spéciale RSEQ à 18h30 sur les ondes de TVA Sports.

En 2017, TVA Sports diffusera 11 matchs du football universitaire incluant la grande finale de l’élite du football universitaire québécois, la Coupe Dunsmore, dont les champions en titre sont le Rouge et Or.

Dans le cadre d’un nouveau format de compétition cette année, les cinq équipes s’affronteront à deux reprises dans une formule aller-retour, disputant ainsi huit rencontres en saison régulière. Chaque équipe sera inactive lors de deux fins de semaine pendant la saison régulière.

Pour les éliminatoires, le scénario est le même que par les années passées; les quatre premières équipes au classement se qualifieront.