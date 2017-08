La fin imminente de la guigne olympique pour Olivier Rochon

Après deux rendez-vous olympiques manqués, le sauteur Olivier Rochon est en voie de chasser le mauvais sort.

Rochon pourra constater si sa préparation est à point à quelques moins des Jeux de PyeongChang lors de la 13e édition du Mondial AcrobatX qui prend d’assaut le Centre national Yves LaRoche tout le week-end, à Lac-Beauport.

Depuis le début de sa carrière, le skieur acrobatique est passé par toute la gamme des émotions.

Une qualification ratée de peu pour Vancouver en 2010, une suspension l’année suivante et une sérieuse blessure au genou qui a anéanti ses chances d’exécuter ses pirouettes à Sotchi en 2014, Rochon semble cette fois destiné à vivre enfin son rêve olympique.

S’il nourrit l’ambition de grimper sur le podium en Corée du Sud au terme du complexe processus de qualification auquel il est actuellement engagé, l’athlète originaire de Gatineau qui réside à Québec se projette déjà dans un futur qui rimera encore avec l’acrobatie.

«C’est sûr que je me dis que je suis dû, lance le sauteur de 28 ans en parlant des prochains Olympiques. Jamais deux sans trois, alors la troisième sera la bonne! J’ai hâte, mais dépendant comment mon corps va être, j’aimerais ça faire un autre cycle par la suite et peut-être même un autre par la suite. Ça m’amènerait à 36 ans.»

Rochon dit s’inspirer d’un concurrent japonais pour animer son désir de poursuivre l’aventure jusqu’aux Jeux de 2026. Qui sait si Calgary n’accueillera pas alors le monde?

«Je regarde beaucoup le Japonais Naoya Tabara, qui a environ 35 ans (37 en décembre), a mentionné Rochon, gagnant du Globe de cristal de la discipline en 2012. S’il a été capable de demeurer aussi longtemps dans le sport, je me dis que je peux le faire aussi. Le plus longtemps que je pourrai faire ça, mieux ça va être.»

Question de faire le vide comme il se doit au terme de l’éprouvante saison qu’il s’apprête à traverser, Rochon prévoit une période de repos prolongée après PyeongChang.

«Je vais vraiment prendre le temps de me reposer l’esprit et le corps, et recommencer au milieu de l’été. L’année après les Jeux est aussi importante pour moi avec les championnats du monde.»

Gerrits en convalescence

Septième aux Jeux de Sotchi, l’Ontarien Travis Gerrits a dû mettre une croix sur le Mondial Acrobatx puisqu’il se remet d’une déchirure au genou droit. Il prévoit retomber sur ses skis à temps pour le début de la saison afin d’officialiser sa place en Corée.

«Ce sera une question mentale de revenir après neuf semaines sans entrainement. En 2014, c’était l’événement le plus stressant de ma vie. J’étais jeune et impressionné. Ayant déjà vécu l’expérience, je vais être plus détendu tout en étant focus sur mes objectifs», a raconté le résident saisonnier de Lac-Beauport, lui aussi en quête d’un podium aux JO.

Lewis Irving, de Charlesbourg, sera aussi en action.