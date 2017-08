Conor McGregor pourrait surprendre, croient des combattants

L'attente tire à sa fin. C'est samedi au Nevada qu'aura lieu le combat très attendu opposant le boxeur Floyd Mayweather au combattant Conor McGregor.

Le boxeur de 40 ans est largement favori, mais certains combattants d'arts martiaux mixtes pensent que l'Irlandais pourrait causer une surprise. C'est le cas de l'entraîneur de Georges St-Pierre, Firas Zahabi.

«C'est la première fois qu'un champion d'arts martiaux mixtes affronte un champion en boxe comment peut-on connaître le résultat à l’avance?» se demande Zahabi.

Selon lui, l'Irlandais est plus gros et plus fort physiquement et cela pourrait lui donner un avantage. Ses athlètes mettent souvent les gants avec des boxeurs professionnels à l'entraînement et ils ne se font pas dominer comme pourraient le penser plusieurs.

«On combat toujours avec des boxeurs professionnels, c'est sûr que les boxeurs sont plus rapides, mais les gars d'arts martiaux mixtes sont plus forts.»

Le combattant du UFC Alex Garcia pense que l'Irlandais, qui n'a jamais disputé un combat de boxe professionnel, pourrait surprendre, mais en début de duel.

«Je pense que McGregor a une chance dans les cinq premiers rounds parce qu'il frappe fort, mais après cinq rounds il va tomber dans le jeu de Mayweather. Son expérience pourrait faire la différence», avance le combattant qui a une fiche de 14 victoires et 4 défaites.

Gagne ou perd, McGregor en sortira gagnant puisqu'il pourrait toucher jusqu'à 125 millions de dollars. Pas si mal pour un athlète qui vivait avec un chèque de 188 euros par mois en 2013.

De son côté, Floyd Mayweather pourrait toucher jusqu'à 400 millions de dollars.

Clairement, ce combat qui a des allures de spectacle ne laisse personne indifférent.