Wayne Rooney prend sa retraite internationale

L’Anglais Wayne Rooney a annoncé sa retraite du soccer international, a-t-il été annoncé mercredi.

C’est la fin d’une ère pour les Three Lions : Rooney remise son maillot en tant que meilleur marqueur de la nation avec 53 buts, record détenu depuis 2015 quand il avait dépassé les 49 buts de Sir Bobby Charlton.

Le désormais ex-capitaine de l’Angleterre met un terme à une carrière de 119 sélections commencée en 2003, le deuxième plus haut total derrière Peter Shilton (125 sélections).

Si la carrière de Rooney en club avec Manchester United est reluisante avec des titres du championnat anglais et de la Ligue des champions notamment, le milieu de terrain a connu moins de succès selon les normes anglaises de succès. Avec lui, l’Angleterre a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde de 2006 et les huitièmes de finale en 2010, mais a subi l’élimination en phase de groupes en 2014.

À l’Euro 2016, Rooney a inscrit le seul but de l’Angleterre lors de l’élimination surprise aux mains de l’Islande en huitièmes de finale. Le milieu et sa sélection anglaise ont participé aux quarts de finale des compétitions européennes de 2004 et de 2012. En 2008, l’Angleterre avait échoué en qualifications.

À 31 ans, le natif de Liverpool est revenu chez son club formateur d'Everton en Premier League anglaise cette saison, après avoir porté les couleurs de Manchester United de 2004 à 2017. Il compte déjà deux buts en deux rencontres depuis le début de la campagne.