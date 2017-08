Une position qui profite à Louis Béland-Goyette

À son second départ cette saison, Louis Béland-Goyette a disputé un très bon match face au Real Salt Lake, samedi.

S’il avait l’air un peu perdu en début de match, il s’est ensuite ajusté et a très bien joué son rôle. Il a d’ailleurs expliqué qu’il s’est adapté à une position de milieu offensif avec laquelle il était moins familier. «J’étais en confiance honnêtement, c’est un peu une nouvelle position pour moi, mais ça me donne plus de liberté offensive et je peux revenir défendre. Il y a eu un peu d’ajustement au début sur le positionnement, mais après c’était fluide avec Sam [Piette] et [Blerim] Dzemaili.»

Béland-Goyette, qui est surtout employé comme milieu récupérateur habituellement, a finalement bien aimé l’expérience qui l’a mis en valeur, selon lui. «Je me suis senti très à l’aise. J’ai beaucoup de qualités en tant que numéro 6, mais en tant que numéro 8 je peux sortir plus mes qualités offensives.»

Preuve de ce qu’il avance, il a converti une passe de Samuel Piette en passe décisive vers Anthony Jackson-Hamel pour le troisième but du match, tout juste au retour de la pause, samedi.