Une confiance renouvelée au moment opportun

Après trois jours de congé, les joueurs de l'Impact ont repris l'entraînement mercredi matin.

Avec quatre victoires de suite, un vent de confiance souffle sur la troupe de Mauro Biello. Cela arrive au bon moment puisque le meneur de l’Association de l’Est, le Toronto FC, s’amène au Stade Saputo dimanche.

Malgré leurs récents succès, qui lui ont permis de se hisser en sixième place du classement, les Montréalais doivent vite retomber sur terre, reconnaît Louis Béland-Goyette.

«C'est important de rester concentrés. C'est peut-être un des plus gros matchs de l'année. Donc, c’est très important de mettre le focus sur Toronto», a indiqué le milieu de terrain québécois.

Même son de cloche du côté de Laurent Ciman.

«Il faut focaliser sur nous et garder les pieds sur terre, même si on a gagné quatre matchs de suite, a soutenu le défenseur belge. Je pense que ça va être la clé dimanche, sinon on va prendre une grosse claque.»

Les joueurs du onze montréalais savent qu'ils devront sauter sur le terrain gonflés à bloc face au Toronto FC, dominant depuis le jour 1 de la saison.

«À l'heure actuelle, c'est la meilleure équipe de la ligue. Il ne faut pas le nier, mais je m'en fous, on s'occupe de nous, a précisé Ciman. On sait où on est au classement et on travaille pour nous, on ne travaille pas pour Toronto ou une autre équipe.»

«C'est une équipe très forte cette année, on le sait. Ça lancerait encore un plus gros message si on pouvait aligner cinq victoires, en plus contre Toronto», a renchéri Béland-Goyette.

«Les joueurs ont faim»

On le répète depuis des semaines, les prochains matchs seront cruciaux. Mais Mauro Biello semble avoir sous la main un groupe soudé qui veut à tout prix participer aux séries.

«Les joueurs ont faim, a souligné l’entraîneur-chef. C'est quelque chose d'important. Les joueurs veulent avoir du succès.

«Ils veulent se sacrifier sur le terrain. Tout le monde se pousse, ce qui peut nous aider à battre de bonnes équipes.»

Les joueurs espèrent bien sûr que leurs partisans vont transformer le Stade Saputo en forteresse, comme ils savent si bien le faire.

