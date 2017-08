Sans échange, Kyrie Irving aurait boudé le camp

Le nouveau porte-couleurs des Celtics de Boston Kyrie Irving aurait demeuré chez lui au début du camp d’entraînement des Cavaliers de Cleveland si ceux-ci n’avaient exaucé son souhait d’être échangé.

Impliqué mardi dans une transaction ayant envoyé en Ohio Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic et un choix de premier tour appartenant auparavant aux Nets de Brooklyn, l’athlète de 25 ans aurait informé les Cavaliers de son intention de ne pas se participer au camp, selon le réseau ESPN.

Au mois de juillet, Irving avait exprimé son désir de quitter Cleveland, estimant en avoir assez d’évoluer dans l’ombre de la vedette LeBron James. Certaines rumeurs l’associaient aux Knicks de New York, puisqu’il vivait près du Madison Square Garden pendant ses études secondaires et il espérait «revenir à la maison», d’après ESPN, qui avait cité une source.

Le natif de l’Australie a été invité quatre fois à la classique des étoiles et a remporté le championnat de la NBA en 2016. L’an dernier, il a inscrit en moyenne par sortie 25,2 points et 5,8 mentions d’assistance, en plus de récupérer 3,2 rebonds.