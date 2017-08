Rouge et Or: «Ça fait du bien d’être de retour dans le party» - Louis-Philippe St-Amant

Louis-Philippe St-Amant est un joueur comblé.

À l’écart du jeu depuis le 15 octobre 2015 en raison d’une sérieuse blessure à un pectoral subie dans un match disputé au CEPSUM, devant les Carabins de l’Université de Montréal, le demi défensif de l’Université Laval a repris le collier, samedi, lors de la rencontre présaison face aux Ravens de Carleton.

«Ça fait du bien d’être de retour dans le party, a imagé l’étudiant en droit. Je suis content d’avoir retrouvé le sentiment de participer à un match. Ça faisait tellement longtemps. Je suis excité par ce retour au jeu. À un certain moment, je me suis questionné si je pourrais revenir au jeu et si mon pectoral reviendrait à 100 pour cent. Après le camp en Floride, c’était confirmé que je reviendrais au jeu. Je suis content d’avoir retrouvé ma place et heureux de rejouer.»

«Louis-Philippe était heureux après le match et il avait un grand sourire au visage», de renchérir le coordonnateur défensif Marc Fortier, qui est bien content du retour au jeu du produit du campus Notre-Dame-de-Foy.

Pas de craintes

St-Amant avait-il des craintes en sautant sur le terrain pour la première fois en près de deux ans ? «Quand tu es sur le terrain, tu ne penses pas du tout à ta blessure, a-t-il assuré. Je n’avais pas de craintes et, de toute façon, ma blessure est guérie à 100 pour cent. C’était le fun de pouvoir enfin plaquer. À l’entraînement, on frappe très peu. Ce premier plaqué depuis longtemps m’a procuré un bon sentiment.»

Sur la touche pendant une très longue période, St-Amant était-il rouillé à son retour ? «J’étais rouillé un peu au début du camp d’entraînement, a-t-il reconnu, mais tout est rentré dans l’ordre. Je joue au football depuis 12-13 ans et c’est comme aller en vélo. Ça revient rapidement.»

Excitation

Pour ce retour au jeu, St-Amant a évolué comme demi défensif du côté large du terrain, lui qui jouait comme sixième demi défensif (nickel) au moment de se blesser. «J’aimais jouer comme “nickel”, mais la position de demi défensif me convient davantage, a-t-il convenu. J’ai perdu entre 10 et 15 livres et j’ai pris de la vitesse. Je peux couvrir beaucoup de terrain et je n’ai pas de problème en couverture. J’ai joué là à mes débuts à Laval, en 2015. Je suis excité à l’idée de disputer mon premier match régulier, samedi, contre Sherbrooke.»

En apportant ce changement, Fortier souhaitait miser sur un joueur avec un plus gros gabarit (Adam Auclair) et diminuer les risques de blessures pour St-Amant.