PyeongChang 2018: Hockey Canada s’intéresse à Doan et Iginla

Alors que les joueurs de la LNH ne participeront pas aux Jeux olympiques de PyeongChang en février prochain, le directeur général d’Équipe Canada, Sean Burke, ne ferme pas la porte à utiliser certains joueurs vieillissants et sans contrat de la LNH, comme Shane Doan ou Jarome Iginla, avec lesquels il a eu des contacts récemment.

Burke a indiqué avoir eu des pourparlers avec les agents de ces deux vétérans au cours des derniers jours. Toutefois, s’ils ne parviennent pas à s’entendre avec une formation de la LNH, Burke croit qu’autant Doan qu’Iginla devront avoir un plan à long terme afin de se maintenir en bonne condition physique jusqu’en février. Si, évidemment, ils ont un intérêt à représenter le pays aux Olympiques.

«Il y a plus que la disponibilité d’un joueur, il y a le plan à long terme. Si un joueur veut jouer aux Olympiques, il doit avoir un plan pour l’année. Oui, il doit jouer des tournois internationaux, mais il doit aussi jouer des matchs dans une ligue professionnelle. Autant moi que le personnel d’entraîneurs avons le même sentiment : l’intensité lors des matchs en août a été très élevée et ça va augmenter plus on se rapproche des Olympiques. Tous les joueurs désirant jouer pour Équipe Canada seront considérés, mais peu importe ce qu’ils ont fait dans le passé, ils devront avoir un plan à long terme», a-t-il assuré mardi lors d’une conférence téléphonique.

Tournois préparatoires

Toutefois, pour le moment, l’organisation canadienne avec Burke en tête ainsi que l’entraîneur-chef, Willie Desjardins, se concentrent à former une équipe entièrement composée de joueurs évoluant majoritairement en Europe. Du 6 au 9 août derniers, la moitié des 45 joueurs invités ont participé à l’Omnium de hockey de Sotchi, un tournoi international regroupant des formations de la KHL et l’équipe nationale russe. La semaine suivante, la deuxième moitié des joueurs a pris part à un tournoi semblable à Moscou.

Finalement, Équipe Canada a terminé avec un dossier de deux victoires et une défaite lors des deux événements.

«J’ai été impressionné, a reconnu Desjardins. Les dix premières minutes de notre premier match à Sotchi ont été incroyables. J’ai été surpris de la vitesse de jeu. Je pense que ça fait une différence quand les joueurs portent l’unifolié. Ils donnent le meilleur d’eux-mêmes à chaque présence.»

Date butoir en novembre

L’équipe nationale canadienne participera à un autre tournoi préparatoire en Europe, la Coupe Karjala, du 8 au 12 novembre prochains à Zurich en Suisse et Helsinki en Finlande.

Après cette compétition, Sean Burke et son équipe aimeraient pouvoir confirmer la majorité de l’alignement qui évoluera à PyeongChang.