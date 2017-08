Owen Tippett se compare à Phil Kessel et se voit avec les Panthers

L’espoir des Panthers de la Floride Owen Tippett ne manque pas de confiance à l’aube de la prochaine saison.

Repêché au 10e rang au total lors du dernier encan amateur par l’équipe floridienne, Tippett est déjà étiqueté comme le meilleur franc-tireur de sa cuvée par plusieurs recruteurs. Les Panthers lui ont consenti un contrat d’entrée cet été et lui donneront l’occasion de percer l’alignement dès cette année.

«Owen est un marqueur naturel avec un bel avenir et qui possède déjà un gabarit et une vitesse digne de la Ligue nationale de hockey», a récemment déclaré le directeur général des Panthers Dale Tallon au site web de la LNH.

«Je n’ai aucun problème à faire jouer nos jeunes joueurs et c’est la même chose pour notre équipe d’entraîneurs. Nous construisons une équipe sur le long terme et nous lui offrirons toutes les chances de jouer dès cette année», a-t-il poursuivi.

Des propos qui ont résonné chez le jeune espoir reconnu pour sa flamboyante chevelure rouquine. Celui-ci s’estime d’ailleurs capable de répondre aux attentes de ses patrons.

«Je sens que je peux me battre pour un poste en Floride, mais au final, si je suis de retour à Mississauga (son équipe junior), je le verrai comme une occasion de poursuivre ma progression et d’améliorer ma force ainsi que ma vitesse», a noté l’attaquant dans une entrevue accordée au réseau Sportsnet.

À six pieds et 200 livres, l’ailier a tout ce qu’il faut pour connaître du succès dans la LNH. Ajoutez à cette charpente des mains explosives capables de décocher un tir du poignet aussi puissant que précis et vous obtenez ce qui pourrait s'avérer l'un des vols du dernier repêchage.

«J’ai un style de jeu semblable à celui de Phil Kessel, sa vitesse, son tir, sa façon de créer des occasions de marquer. Je dois évidemment améliorer des aspects de mon jeu pour devenir un joueur complet», explique Tippett.

Phil Kessel a disputé sa première saison dans la LNH l’année suivant son repêchage. Owen Tippett pourra-t-il l’imiter?