MLS : la finale aura lieu le 9 décembre

La Major League Soccer (MLS) a annoncé mercredi que sa finale 2017 se déroulera le 9 décembre, 16 h, sur le terrain de l’équipe participante ayant conservé le meilleur dossier en saison régulière.

Avant ce duel qui sera diffusé à la chaîne TVA Sports, les séries éliminatoires s’amorceront avec la tenue des matchs de barrage les 25 et 26 octobre. À cette occasion, les détenteurs des troisième et sixième places des associations Est et Ouest croiseront le fer.

Les demi-finales d’association, qui comprendront deux affrontements, commenceront le 29 octobre par un duel de l’Ouest. Un match de l’Est se déroulera le lendemain, tandis que deux parties seront présentées le jour de l’Halloween. Toutes les rencontres-retour de cette phase sont prévues le 5 novembre.

Quant aux finales d’association, elles suivront la pause imposée par la FIFA du 6 au 14 novembre. Ainsi, les chocs du carré d’as s’entameront le 21 novembre et se termineront pendant la semaine suivante.