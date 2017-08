Manny Machado met un terme au débat en 12e manche

En claquant son 28e circuit de la saison en 12e manche, Manny Machado a procuré une victoire de 8-7 aux Orioles face aux Athletics d’Oakland, mercredi, à Baltimore.

Trey Mancini a également cogné la longue balle pour les Orioles. En quatrième manche, il a produit trois points grâce à son 22e circuit de la campagne.

Welington Castillo a produit deux points en sixième manche pour l’équipe locale en propulsant la balle de l’autre côté de la clôture. Chris Davis a fait de même en huitième.

Du côté des Athletics, Matt Joyce a claqué un circuit de deux points et un ballon-sacrifice.

Miguel Castro (3-1) a obtenu la victoire. En trois manches et deux tiers, il n’a accordé que deux coups sûrs et un but sur balles aux frappeurs adverses en plus de réaliser trois retraits au bâton.

La défaite est allée au dossier de Simon Castro (1-2) qui a donné un point et un coup sûr en deux manches.