Liverpool retrouve la Ligue des champions

Liverpool, déjà vainqueur 2-1 à l'aller, a commencé très fort son match retour pour se mettre à l'abri face à Hoffenheim (4-2), mardi en barrages, et se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

Le suspense n'aura finalement duré qu'une vingtaine de minutes: le temps pour Emre Can (10e, 21e) et Mohammed Salah (18e), bien aidés par un Sadio Mané intenable et un Roberto Firmino (62e) dans tous les bons coups, d'enterrer les espoirs allemands.

Les réductions du score par Mark Uth (28e), entré en jeu quatre minutes plus tôt, puis de Sandro Wagner (79e), n'auront servi qu'à démontrer que les Reds ont encore du pain sur la planche au niveau de l'organisation défensive.

Mais l'essentiel est ailleurs et les hommes de Jürgen Klopp retrouvent la Ligue des champions, qu'ils ont remportée à cinq reprises (1977, 1978, 1981, 1984, 2005), mais dont ils ont manqué les deux dernières éditions.

Un Firmino XXL

Applaudis à la pause par Anfield, les Reds ont en effet livré une première période spectaculaire, à commencer par ces vingt premières minutes folles.

Une superbe ouverture de Firmino pour Mané a vu le Sénégalais fixer la défense et, d'une talonnade astucieuse, décaler Can pour une frappe croisée qui a fait mouche (1-0, 10e).

Quelques minutes plus tard, le Brésilien a démontré toute sa vision en lançant Georginio Wijnaldum cette fois. La frappe du Néerlandais a trouvé le poteau... puis Salah, tout heureux de se trouver libre à la retombée (2-0, 18e).

Une nouvelle talonnade de Mané a ensuite permis à Firmino d'offrir le doublé à Can (3-0, 21e).

L'affaire entendue, les Anglais ont fini par lever le pied et c'est Uth, lancé quelques minutes auparavant pour créer un peu plus de liant dans le jeu d'Hoffenheim, qui a réduit la marque (3-1, 28e).

Mais il était bien trop tard et les protégés de Klopp se sont contentés de gérer leur avance. Firmino, lui, a continué à livrer une prestation XXL face à son ancien club en ajoutant un quatrième but après une récupération de Jordan Henderson (4-1, 62e).

Passeur sur le premier but d'Hoffenheim, Sandro Wagner s'est transformé en buteur en fin de match, profitant d'une approximation de l'ancien Lyonnais Dejan Lovren (4-2, 79e).

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions, dont les deux dernières éditions ont été remportées par le Real Madrid, se déroulera jeudi à Monaco.