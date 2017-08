L’heure de rebondir a sonné chez les Alouettes

On a l’impression de se répéter, mais les Alouettes disputeront un autre match important lorsqu’ils recevront les Blue Bombers de Winnipeg au Stade Percival-Molson, jeudi.

Les hommes de Jacques Chapdelaine n’ont pas le luxe d’échapper cette rencontre s’ils veulent demeurer au coeur de la course pour le premier rang de la section Est et pour se distancer du Rouge et Noir d’Ottawa. Ils n’ont qu’un point d’avance sur les rivaux ottaviens.

«C’est une partie importante pour nous, a souligné l’entraîneur-chef des Alouettes. Elle l’est encore plus sur le plan psychologique, car elle pourrait nous permettre d’effacer notre contre-performance de samedi à Toronto.»

Pour connaître du succès, sa troupe devra trouver une façon d’avoir de bonnes séquences à l’attaque, tout en marquant des points. Lors du dernier match, ce fut une kyrielle d’erreurs mentales de la première à la dernière minute.

«C’est crucial d’avoir de la production très tôt dans le match avec des premiers jeux, a précisé Chapdelaine. En ce qui a trait à Darian [Durant], il doit prouver qu’il peut surmonter ce qui est arrivé lors de la dernière partie.»

«Avec une attaque plus constante, ça nous permettrait de donner un certain rythme au reste de l’équipe.»

La dernière fois que les Alouettes ont connu un bon départ, c’était justement contre les Blue Bombers il y a un mois. Toutefois, la défensive montréalaise s’était écroulée dans les deux dernières minutes et la victoire s’est transformée en revers crève-coeur.

«Tu veux que tes joueurs se souviennent de notre début de match, tout en apprenant des leçons de ce qui est arrivé à la fin», a expliqué Chapdelaine.

Après cette défaite, les Alouettes n’ont pas été convaincants à leurs deux sorties suivantes. Quant aux Blue Bombers, ils n’ont pas perdu depuis cette remontée contre les Alouettes, remportant leurs trois rencontres.

Test de caractère ou revanche?

Même si le mot «revanche» revient dans les discussions au sujet de cette partie, c’est le caractère des Alouettes qui sera réellement testé jeudi soir. Lorsqu’une équipe oublie de se présenter au terrain pour un match important, il est toujours intéressant de voir comme elle réagira à son suivant.

«On doit être concentré dans les trois phases du jeu, a affirmé Jovan Olafioye. Chacune d’elles peut avoir un impact sur le résultat final. La marge d’erreur est très mince entre le succès et l’échec.»

«Personne au sein de cette équipe ne veut perdre deux matchs de suite, a ajouté Jabar Westerman. On doit faire les bonnes choses pour gagner parce que nous sommes ici pour cela. On doit jouer notre meilleur match.»

Premier départ pour Sarao

En raison de la blessure de Dominique Tovell, Anthony Sarao sera le partant comme secondeur intérieur des Alouettes. Pour lui, ce sera le baptême du feu dans la Ligue canadienne, mais aussi dans le football professionnel.

«Je ne vais pas essayer d’en faire trop. Je vais tenter simplement d’être moi-même sur le terrain, a dit Sarao. Je ne suis pas trop nerveux, car j’ai eu un avant-goût du circuit lors des matchs préparatoires.»

Le produit de l’Université LSU n’a pas réussi à obtenir le poste de partant à l’issue du camp d’entraînement devant Tovell. Il a maintenant une occasion en or de montrer ce qu’il a dans les tripes et de déloger son coéquipier pour le reste de la saison.

«Il n’est pas aussi grand et gros que Tovell, mais il semble plus vif dans ses réactions, a mentionné Chapdelaine. On a hâte de voir ce qu’il va pouvoir faire.»