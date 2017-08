Les Tigers écrasés par les Yankees

Les Yankees de New York ont claqué trois longues balles pour défaire les Tigers au compte de 10-2, mercredi soir à Detroit.

Gary Sanchez a cogné un circuit dès la manche initiale. Le receveur a terminé le duel avec deux coups sûrs et trois points produits.

Le joueur d’arrêt-court Didi Gregorius et le vétéran Chase Headley ont également étiré les bras. Les deux joueurs ont chacun été à l’origine de deux points.

Luis Severino (11-5) a œuvré au monticule pendant six manches et deux tiers, allouant un point sur six coups sûrs. Le droitier a éventé huit rivaux.

La défaite est allée à la fiche de l’ancien des Nationals de Washington Jordan Zimmermann (7-11), qui a été victime de sept points, neuf coups sûrs et un but sur balles en cinq manches sur la butte.

Ian Kinsler et Jose Iglesias ont frappé la longue balle pour les favoris locaux.