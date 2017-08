Les Stingers en version améliorée

Les Stingers de Concordia présenteront cette saison une équipe semblable à l'an dernier, alors que la majorité des partants, tant à l'attaque qu'en défense, seront de retour.

Mais attention, il s'agira d'une version... améliorée!

«L'année passée, on avait de bons joueurs, mais cette année, il y a une petite énergie un peu spéciale comparativement à l'année passée», indique à TVA Sports le secondeur Samuel Brodrique.

«On avait un problème de chimie, mais ça s'est réglé. Je pense que tous les gars s'entendent bien cette année, précise le porteur de ballon Jean-Guy Rimpel.

«On est tous sur la même page, on veut tous la même chose. Il n'y a aucune tension. Je sens vraiment qu'on est une équipe.»

Pour améliorer leur chimie, les joueurs ont pris les grands moyens.

«On s'est rencontrés plusieurs fois. On a commencé avec des activités en dehors de l'équipe: des tournois de basket, des barbecues ensemble, des trucs pour rapprocher l'équipe», décrit Rimpel.

Une recrue d’impact

Mais selon plusieurs, c'est surtout l'arrivée de Wade Leeroy Cyr qui a permis de changer la mentalité dans le vestiaire.

Le plaqueur défensif de 6 pieds et 5 pouces a beau en être à sa première année, son leadership et le respect qu'il impose auprès de ses pairs sont déconcertants.

«J’ai choisi Concordia pour faire un changement et pour rendre l'équipe meilleure. Et c'est ça que je suis en train de faire le plus possible. J’essaie de donner mon 100% chaque jour et de montrer aux gens qu'une recrue peut faire une différence dans une équipe», affirme-t-il.

L’entraîneur-chef des Stingers, Mickey Donovan, croit que Leeroy Cyr «a eu un gros impact dès son arrivée». «Il veut vraiment que l'équipe devienne gagnante.»

«Pour être les meilleurs, il faut agir comme les meilleurs, explique Leeroy Cyr. Il faut toujours encourager son équipe, toujours être là pour son équipe. Être une équipe unie, c'est ce qui fait gagner.»

