Les Red Sox explosent en neuvième manche

Les Red Sox de Boston ont ajouté quatre points en neuvième manche, en route vers un gain de 6-1 sur les Indians, mercredi à Cleveland.

Eduardo Nunez a frappé une longue balle de deux points pour porter un dur coup aux favoris de la foule.

Mitch Moreland a aussi expédié un tir hors des limites du terrain.

De son côté, Brock Holt a obtenu un coup sûr et inscrit deux points.

Drew Pomeranz (13-4) a connu un excellent départ, permettant seulement deux coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches et un tiers. Le gaucher a passé neuf rivaux dans la mitaine.

Dans une cause perdante, Corey Kluber (12-4) a alloué deux points sur quatre coups sûrs et une passe gratuite en sept manches et deux tiers de travail, cumulant 12 retraits sur des prises.

Edwin Encarnacion a claqué un circuit en huitième manche.