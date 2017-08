Le Real en guise d'épouvantail

Qui veut défier le double tenant du titre et détenteur du record de sacres en Ligue des champions ? Le Real Madrid a de quoi faire peur avant le tirage au sort des poules, jeudi à partir de 16h GMT à Monaco.

L'équipe dirigée par Zinédine Zidane a commencé la saison sur les chapeaux de roue en remportant les Supercoupes d'Europe et d'Espagne, respectivement face à Manchester United et au FC Barcelone. Les Madrilènes vont entamer en position de force leur campagne de Ligue des champions, qu'ils ont remportée douze fois.

Ils comptent bien sûr dans leurs rangs Cristiano Ronaldo, l'homme aux quatre Ballons d'Or et 106 buts en C1 dont 1 en tour préliminaire. Mais de jeunes talents sont aussi en train de s'affirmer au plus haut niveau comme le bien nommé Asensio (21 ans), buteur à l'aller (3-1) et au retour (2-0) en Supercoupe d'Espagne.

Compte tenu de la composition des chapeaux 1 et 2, il pourrait y avoir des groupes très relevés au premier tour. Le Real (pot 1) peut par exemple hériter du PSG ou de l'un des deux Manchester dans le pot 2, de Liverpool dans le pot 3 si les Reds confirment leur qualification, et du RB Leipzig (pot 4), dauphin du Bayern Munich la saison dernière en Bundesliga.

Contrairement à son grand rival en Espagne, le FC Barcelone arrive très fragilisé. Neymar, sa principale star derrière Lionel Messi, s'est envolé à Paris, pour la somme record de 222 millions d'euros.

Le club catalan a annoncé mardi le dépôt d'une plainte contre Neymar pour non-respect de son contrat et lui réclame au moins 8,5 millions d'euros de dommages. Le clan du Brésilien a exprimé sa "surprise", assurant avoir respecté ses engagements tandis que le PSG "regrette l'attitude du FC Barcelone".

Une humiliation à effacer

En interne, le moral des troupes barcelonaises semble en berne. Paris a de son côté une humiliation à effacer: l'incroyable défaite 6-1 en 8e de finale retour la saison dernière chez les Catalans.

Neymar, le bourreau des Parisiens en mars dernier, a été appelé à la rescousse. Les joueurs d'Unai Emery veulent frapper un grand coup cette saison sur la scène européenne et leur nouvelle star rêve quant à elle de Ballon d'Or. Il n'y a plus qu'à...

Parmi les autres puissances du foot européen, la Juventus Turin, finaliste la saison dernière, et le Bayern Munich figurent dans le chapeau 1, avec les autres vainqueurs des différents championnats européens, comme le club anglais de Chelsea.

L'Atletico Madrid et le Borussia Dortmund sont dans le deuxième chapeau, tandis que le troisième est également relevé avec Naples, Tottenham, l'AS Rome et potentiellement Liverpool.

Au total, 32 équipes seront réparties en huit groupes de quatre. Le Real Madrid et le FC Barcelone n'évolueront pas dans la même poule: les clubs d'une même nation ne peuvent pas se rencontrer au premier tour ni en 8es de finale.

Jeudi, les dirigeants des clubs concernés regarderont probablement avec une certaine angoisse le tirage. Même s'ils s'en sortent bien, ils ne manqueront pas de souligner que la Ligue des champions est toujours difficile, car il n'y a pas de petites équipes.