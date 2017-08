Le Marathon Lévis-Québec devient 100% Rive-Nord

Un important chapitre de l’histoire de la course à pied se tournera, dimanche, à la conclusion de la 20e édition du Marathon SSQ Lévis-Québec.

À compter de l’an prochain, les milliers de participants exploreront un nouveau parcours uniquement sur la Rive-Nord, un changement qui augmentera l’envergure de l’événement à long terme, selon les organisateurs.

Gestev, qui gère le circuit Je Cours Québec dont le Marathon en est l’ultime épreuve de la saison, a profité du lancement des activités du 20e anniversaire, mercredi, pour dévoiler la nouvelle ère qui frappera le monde de la course dans la région de Québec en 2018.

À force d’entendre les participants s’exprimer au cours des derniers mois sur les nouveautés qui les enchanteraient, la firme bien connue dans la Vieille Capitale a décidé qu’un second souffle s’imposait pour le 42,2 km.

«On aime être à l’écoute de nos participants et de nos athlètes. On a fait beaucoup de sondages et ça revenait régulièrement ce goût de la nouveauté et d’un nouveau parcours. Il y avait beaucoup la notion de pouvoir partir et finir au même endroit. En considérant toutes ces demandes, on s’est dit "allons-y"», a révélé Chantal Lachance, vice-présidente marketing et opérations chez Gestev.

Présenté pour la première fois en 1998, le marathon s’est toujours tenu sur les deux rives. C’est donc pour une dernière fois que les coureurs s’élanceront en sol lévisien à l’occasion de l’étape de 42,2 km, dimanche.

Québec, une carte postale

Gestev veut faire opérer le charme de la ville sur le nouveau tracé qui n’est pas encore finalisé.

«On veut que ce marathon devienne un marathon de destination. On veut pouvoir utiliser tous les attraits touristiques de la région de Québec et que cet événement soit pratiquement une excuse pour les gens de partout dans le monde pour visiter la ville. On pense que les coureurs vont y gagner, que la région va y gagner et que les gens vont rester plus longtemps dans la région, a expliqué Mme Lachance.

«Cette décision a vraiment été prise main dans la main avec la Ville de Québec et la Ville de Lévis. Ça n’a pas été plusieurs rencontres et on n’a pas été obligés d’y aller à coup de persuasion. Ça s’est fait d’un commun accord par les trois groupes et de mettre une insistance sportive de développement sur le demi-marathon de Lévis.»

Pour le conseiller municipal de Lévis, Réjean Lamontagne, ses concitoyens n’ont pas de raison de se sentir abandonnés.

«Nous n’avons pas du tout l’impression de nous faire tasser, a-t-il soutenu. Le demi-marathon partira encore sur notre territoire. Puis, l’événement qui se passe à Québec se passe aussi à Lévis, et l’événement à Lévis se passe aussi à Québec. On est une seule grande région.»

Près de 8000 personnes sont engagées dans les cinq épreuves au programme à partir de vendredi.