L'année d'éclosion de Jacob De La Rose?

Il y a quelques années, Jacob De La Rose personnifiait l’un des plus beaux espoirs des Canadiens de Montréal à l’attaque.

Choix de deuxième tour (34e au total) au repêchage amateur de 2013, le Suédois de 22 ans n’est toujours pas parvenu à s’imposer comme joueur régulier dans la formation, lui qui a disputé neuf rencontres avec le grand club l’an dernier.

L’attaquant de 6 pi 3 po entend toutefois s’imposer cet automne, lorsqu’il participera à son quatrième camp d’entraînement.

«Je veux prouver au personnel d'entraîneur, à l'organisation et à moi-même que je suis assez bon pour jouer dans la LNH et d'y être un joueur régulier», a-t-il laissé tomber en entrevue avec le site officiel du CH, mardi.

Nouveau contrat, nouveau défi

De La Rose a apposé sa signature à un contrat d’un avec le Tricolore pendant l’été et ses performances avec les IceCaps de St. John’s à la fin de la dernière campagne y sont pour beaucoup.

Le Scandinave a enfilé 11 buts lors des 24 dernières joutes pour terminer la saison avec 14 buts, récolte qui lui a conféré le troisième rang des siens. Il a aussi terminé à égalité en quatrième place au chapitre des points avec un total de 31 en 62 rencontres.

En séries, il a marqué un but et trois points en quatre parties éliminatoires au premier tour.

«Tu te sens mieux et tu as plus de confiance quand tu joues bien, a-t-il expliqué. Je savais que si je continuais à faire les bonnes choses sur la glace comme à l’extérieur, ça viendrait. Je savais aussi que c'était mon année de contrat, alors je devais connaître une bonne fin de saison.»

«Je suis super excité de ce nouveau contrat!»

Entraînement avec Forsberg

Pendant l’entre-saison, De La Rose s’entraîne en forêt et en Montagne dans son pays natal en compagnie de son bon ami et ancien coéquipier à Leksand, Filip Forsberg, l’attaquant des Predators de Nashville.

Ce dernier avait d’ailleurs pris sa défense lors de la dernière finale de la Coupe Stanley.

«Montréal ne lui a pas encore donné une chance réelle de jouer. Pourtant, c’est le type de joueur qui peut tout faire sur une patinoire», avait-il insisté.

N’empêche que De La Rose se dit bien au fait qu’il doit travailler fort pour se tailler une place.

«C'est vraiment l'ensemble qui doit être amélioré. Je sais que je dois être plus fort et plus rapide dans tout pour atteindre le prochain niveau», dit-il, sans chercher d’excuses pour les saisons précédentes.

«J'aime la condition physique que j'ai eue au moment de me présenter au camp au fil des ans, alors je n'ai aucune excuse. Je pense que j'ai été en bonne forme chaque année, alors j'essaie de faire la même chose.»

De La Rose a disputé un total de 64 rencontres dans la LNH pour un total de sept points. Les quatre buts qu’il revendique avec le Tricolore ont été réussis en 2014-2015.