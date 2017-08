La saison de Trevor Rosenthal terminée

Les Cardinals de St. Louis ont transféré le nom du releveur Trevor Rosenthal de la liste des blessés de 10 jours à celle de 60 jours, mercredi, de sorte que sa saison est compromise.

L’artilleur est officiellement sur le carreau depuis jeudi en raison d’une irritation au coude droit.

En 2017, Rosenthal a conservé une fiche de 3-4 et une moyenne de points mérités de 3,40, réalisant 11 sauvetages. Il a concédé 20 buts sur balles et réussi 76 retraits sur des prises en 47 manches et deux tiers.

Le droitier avait préservé 93 parties en deux ans, lors des campagnes 2014 et 2015.

Par ailleurs, St. Louis a rappelé le lanceur Ryan Sherriff de son club-école AAA de Memphis.