Jason Demers a-t-il refusé une transaction?

L’arrière Jason Demers est toujours un joueur des Panthers de la Floride, et ce, malgré le désir apparent de ceux-ci de l’expédier sous d’autres cieux.

Disponible au cours du récent repêchage d’expansion, le Québécois n’a pas été réclamé par les Golden Knights de Las Vegas, qui ont préféré mettre la main sur l’attaquant Jonathan Audy-Marchessault. Puis, peu après l’ouverture du marché de l’autonomie dans la Ligue nationale (LNH), l’organisation floridienne aurait planifié une transaction envoyant Demers aux Canucks de Vancouver. Selon le réseau TSN, le principal intéressé s’est servi d’une clause de non-échange prévue à son contrat pour faire annuler le projet.

«Je ne peux commenter cela. [...] Ça reste entre mon agent, [le directeur général] Dale [Tallon] et moi-même, a-t-il commenté au réseau Sportsnet, mardi, sans nier ces informations. Maintenant, j’ai l’intention de me présenter au camp en tant que joueur des Panthers.»

«Mon but est d’être prêt pour la prochaine saison. Je ferai partie de cette organisation pour quatre autres années, a poursuivi celui qui écoulera la deuxième des cinq années de son pacte de 22,5 millions $. Je veux m’assurer de connaître une meilleure campagne que la précédente, autant sur le plan individuel qu’au niveau collectif.»

Oublier le passé

Justement, le Dorvalois espère revenir en force après avoir conservé un différentiel de -14 en 2016-2017. Ses 28 points, dont neuf buts, n’ont pas empêché les Panthers de conclure au 13e rang de l’Association de l’Est.

«Ce fut un échec complet. Tout ce qui s’est passé à l’extérieur de la patinoire n’a pas aidé non plus, a-t-il dit, faisant allusion aux changements derrière le banc et au sein de l’organigramme de l’équipe. Vous pouvez choisir un nouvel entraîneur-chef, mais tout commence et finit avec nous, les joueurs.»

«La fenêtre est ouverte pour nous dans les quatre prochaines années. On a les éléments pour compétitionner et c’est ce que nous devons faire», a-t-il poursuivi, tout en se disant encouragé par l’arrivée de Bob Boughner à titre d’instructeur-chef et de Jack Capuano comme adjoint.