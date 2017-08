IndyCar: Sébastien Bourdais de retour pour les trois dernières courses de la saison

Le Français Sébastien Bourdais, gravement accidenté durant les qualifications des 500 miles d'Indianapolis en mai, fera son retour dans le Championnat IndyCar dès ce week-end pour les trois dernières courses de la saison, a annoncé mercredi son équipe.

Bourdais, 38 ans, sera au volant de sa monoplace de l'écurie Dale Coyne à partir de vendredi pour les qualifications du Bommarito Automotive Group 500, 15e manche de la saison.

«Vous ne pouvez pas imaginer mon impatience de me retrouver derrière un volant dès ce week-end et pour le reste de la saison», a-t-il expliqué dans le communiqué de son écurie.

«Cela a été 14 semaines très longues, j'ai travaillé dur pour me retrouver dans cette position, dès mon accident, je n'ai eu qu'un seul but, être opérationnel pour Sonoma (la dernière course de la saison le 17 septembre, NDLR) et me voilà de retour pour les trois dernières courses, c'est un peu incroyable», a assuré Bourdais.

Victime de multiples fractures du bassin et d'une fracture de la hanche droite le 20 mai aux qualifications pour les 500 miles d'Indianapolis, Bourdais a reçu la semaine dernière le feu vert des médecins du Championnat IndyCar pour reprendre la compétition.

«C'est génial que Sébastien soit de retour», a admis Dale Coyne, le patron de l'écurie éponyme qui avait fait appel au Mexicain Esteban Gutierrez pour remplacer Bourdais.

Bourdais, sacré quatre fois en ChampCar, avait débuté la saison 2017 par une victoire, la 36e de sa carrière.