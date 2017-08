DeShone Kizer en avance chez les Browns

L’entraîneur-chef des Browns de Cleveland, Hue Jackson, a indiqué mercredi que le quart-arrière DeShone Kizer amorcera le match préparatoire de samedi contre les Buccaneers de Tampa Bay.

L’athlète de 21 ans semble ainsi avoir une longueur d’avance sur les vétérans Brock Osweiler et Cody Kessler dans la course au poste de pivot régulier de la formation de l’Ohio. Celle-ci entamera le calendrier régulier le 10 septembre face aux Steelers de Pittsburgh.

«Il a réalisé beaucoup de progrès en consacrant le temps requis pour étudier notre attaque et travailler les aspects les plus importants. Le développement est primordial pour un jeune quart et il est rendu à l’étape suivante. Il mérite cette opportunité», a déclaré Jackson sur le site internet de l’organisation.

Choisi au 52e rang du plus récent repêchage de la NFL, Kizer a complété 19 de ses 31 passes pour des gains de 258 verges et un touché depuis le début du calendrier préparatoire. En deux joutes, il a amassé 47 verges au sol, franchissant la ligne des buts une fois.

L’athlète de 6 pi et 4 po et 233 lb pourrait devenir le 27e pivot partant des Browns depuis 1999 s’il parvient à convaincre son instructeur-chef.