De grandes attentes pour l'Armada en 2017-2018

Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est la première semaine des camps d'entraînement. L'Armada disputait un deuxième match préparatoire à Boisbriand, mercredi.

La formation des Laurentides a de grandes attentes en vue de la prochaine saison après avoir plié l’échine en finale de la Coupe du Président en quatre matchs contre les Sea Dogs de Saint John, ce printemps.

«Les attentes sont toujours élevées, car on a toujours joué pour gagner. C’est la philosophie de l’Armada depuis le début», a rappelé l’entraîneur-chef et directeur général Joël Bouchard, mercredi, sur les ondes de TVA Sports.

«On essaie d’être le plus compétitif possible et d’arriver en séries pour avoir une chance de gagner.»

L’Armada possède plusieurs jeunes de talent dans son bataillon. Aux dires de Bouchard, sa troupe a gagné beaucoup en maturité.

«Je sens qu’ils ont plus d’expérience (cette année). C’est un groupe que nous avons commencé à développer il y a deux ans», souligne Bouchard.

«Nous avons fait quelques ajouts et notre groupe est heureux d’être de retour.»

