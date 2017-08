David Phelps est de retour, Leonys Martin écope

Les Mariners de Seattle ont retiré le nom du lanceur David Phelps de la liste des blessés, mercredi, tout en désignant pour assignation le voltigeur Leonys Martin.

Phelps était sur le carreau depuis le 8 août en raison d’un problème au coude droit. Acquis des Marlins de Miami le 20 juillet, il a conservé une fiche de 3-5 et une moyenne de points mérités de 3,33 cette saison. L’ancien des Yankees de New York a concédé 22 buts sur balles et retiré 62 frappeurs sur des prises en 54 manches.

Quant à Martin, il a cogné 20 coups sûrs en 115 présences au bâton en 2017, totalisant trois circuits et huit points produits. L’an dernier, il avait claqué 15 longues balles.