«C’est la meilleure équipe, mais je m’en fous» – Laurent Ciman

Après une semaine de trois matchs en huit jours, les joueurs de l’Impact ont eu droit à trois journées de congé avant de reprendre le collier, mercredi matin, en vue du duel très attendu face au Toronto FC, dimanche.

Mais l’identité de l’adversaire importe peu aux yeux de Laurent Ciman, qui a été très clair.

«C’est un adversaire comme un autre, il faut se focaliser sur nous et rester les pieds sur terre bien qu’on ait remporté quatre matchs de suite, sinon on va se prendre une grosse claque.»

Le général de la défensive montréalaise n’a que faire que le TFC soit au premier rang de la MLS.

«C’est la meilleure équipe de la ligue, il ne faut pas le nier, mais je m’en fous. On sait où on est au classement, on travaille pour nous, on ne travaille pas pour Toronto ou une autre équipe.»

Se mesurer

L’Impact a beau avoir remporté ses quatre derniers matchs en marquant 11 buts tout en n’en accordant que deux, cette rencontre face à ce frère ennemi va faire office de match étalon sur la progression réelle du club.

«On a déjà lancé un message dans les derniers matchs, mais on est sur une bonne lancée pour affronter Toronto et on enverrait un bon message en les battant», a reconnu Louis Béland-Goyette.

«On va se mesurer contre une des meilleures équipes de la ligue. Ils sont en train de battre tout le monde, à la maison ou sur la route», a ajouté Mauro Biello.

«On est sur une bonne séquence et on veut poursuivre, a enchaîné l’entraîneur-chef. Ça peut aussi augmenter encore la confiance du groupe et c’est important.»

Affamés

Le défi que représente la visite du Toronto FC au Stade Saputo arrive à un bon moment puisque l’équipe déborde de confiance.

Biello a d’ailleurs mentionné que ses protégés sont en mode prédateur en ce moment.

«Les joueurs ont faim et c’est important. Ils veulent avoir du succès et se sacrifier sur le terrain.»

«Tout le monde se pousse et quand on a ça, ça peut nous aider à battre une bonne équipe comme Toronto.»

Compte à régler

Ce match est le premier de trois entre les deux équipes cette saison et le seul disputé au Stade Saputo.

L’Impact visitera Toronto en septembre et à l’avant-dernier match de la saison, en octobre.

Entre-temps, Mauro Biello tient à faire oublier la défaite en finale du Championnat canadien survenue en juin dernier.

«On sait ce que le passé nous a donné contre eux dernièrement et on veut effacer ça avec une bonne performance.»

Lors de cette finale, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 à Montréal et se dirigeaient vers la prolongation lors du match retour à Toronto quand Sebastian Giovinco a inscrit son second but match à la 95e minute pour fermer les livres sur une victoire de 2-1.