Andrew Shaw fera sonner la fameuse cloche du Stade Saputo

L’attaquant des Canadiens Andrew Shaw, habitué à sonner les cloches de ses adversaires sur la patinoire, aura l’occasion de faire retentir celle du groupe de partisans de l’Impact 1642, dimanche, lors du match contre Toronto au Stade Saputo.

Située à l’une des extrémités du terrain, la fameuse cloche appelée «l’Étoile du nord» se fait entendre à chaque fois que l’Impact marque un but. Et le groupe 1642 tente toujours d’attribuer la tâche de la faire sonner à un visage connu.

Or, après avoir mis un certain temps à essayer de le convaincre, le 1642 a réussi à «obtenir les services» du numéro 65 des Canadiens de Montréal. Nul doute qu’il aura toute l’énergie nécessaire.

Shaw n’est pas la première célébrité du monde du sport montréalais à accepter l’invitation. Plus tôt cette saison, l’ancien quart des Alouettes Anthony Calvillo et l’ancien lanceur des Expos Bill Lee se sont chargés de sonner «l’Étoile du nord», notamment.

TVA Sports présentera d’ailleurs le match entre l’Impact et le Toronto FC à compter de dimanche, dès 16h.

Merci @CanadiensMTL

Thank you @shawz15er for standing with the @NorthStarBell15.

Ring your heart out.#IMFC #MTLvTOR #1642MTL pic.twitter.com/AUPL0gJ375