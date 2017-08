Une saison unique pour la famille Poulin

Le Phoenix de Sherbrooke peut compter sur les services de Nicolas et de Samuel Poulin pour la prochaine saison. C'est la première fois que les deux frères vont faire équipe.

Ce n’est certainement pas leur père Patrick, qui a déjà porté les couleurs du Canadien de Montréal, qui va s’en plaindre.

«Le fait de jouer ensemble, c'est un rêve qui devient réalité, a pour sa part commenté Nicolas. C'était un scénario qui était peu probable au début de la saison.»

Nicolas, 20 ans, en est à sa dernière saison au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Samuel, âgé de seulement 16 ans, débute tout juste dans cette ligue. Il a été repêché comme deuxième choix, en juin, lors de l’encan 2017.

«Je vais être une recrue cette année, a indiqué Samuel. Pour l'adaptation et pour être avec les gars, c'est sûr que mon frère va m'aider.»

Pour la famille Poulin, on entrevoit cette saison comme une occasion unique.

«La complicité qu'ils ont déjà et de développer quelque chose en jouant ensemble une saison complète, ça va être super pour eux et pour nous», a réagi le paternel, qui a aussi évolué avec les Whalers de Hartford, les Blackhawks de Chicago et le Lightning de Tampa Bay.

«Avec les deux gars dans la même équipe, on aura juste une direction à prendre, là où les gars vont jouer», de compléter Annick Corbeil-Poulin.

Se pousser l'un et l'autre

Il y a une saine compétition entre les deux frères, une rivalité pousse chacun à se dépasser.

«Je te dirais que c'est une compétition qui est saine, a lui-même qualifié Nicolas. Il n'y a pas de jalousie, rien de ça. Ça va juste être le fun de contribuer au succès de l'autre.»