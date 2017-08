Trent Richardson renonce à la LCF

Le porteur de ballon Trent Richardson a décidé de ne pas se joindre aux Roughriders de la Saskatchewan, et ce, même s’il avait préalablement conclu une entente avec cette organisation de la Ligue canadienne de football (LCF).

Selon ce qu’a rapporté le site AL.com, mardi après-midi, le produit de l’Université Alabama avait accepté de porter les couleurs de la formation de Regina pour le reste de la campagne. Toutefois, il aurait changé d’idée, puisque le pacte en question comprenait une option pour 2018; celle-ci étant accordée aux Riders, Richardson aurait dû respecter ses obligations contractuelles dans l’éventualité où le club se serait prévalu de ladite option.

Or, l’athlète de 27 ans aurait réitéré son désir de revenir dans la NFL le plus tôt possible.

Le troisième choix au total du repêchage 2012 du circuit américain n’a pas joué dans la ligue depuis 2014. Ancien des Browns de Cleveland et des Colts d’Indianapolis, il a récolté 2032 verges et 17 touchés au sol en quatre ans.