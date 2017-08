Shayne Gostisbehere aimerait jouer avec Samuel Morin

Après avoir été atteint de plein fouet par la guigne de la deuxième année, le défenseur des Flyers Shayne Gostisbehere pourrait tenter de rebondir aux côtés d’un nouveau partenaire, le Québécois Samuel Morin.

Gostisbehere, un arrière dynamique de 5 pi 8 po et 180 lb se plaisant à transporter la rondelle, bénéficierait peut-être de la présence du colosse de 6 pi 7 po et 227 lb au style défensif contrastant.

Selon le journaliste Sam Carchidi (Philly.com), ce genre d’harmonie est privilégiée par l’entraîneur-chef Dave Hakstol quand vient le temps d’assembler les paires défensives, ce qui rendrait le scénario probable.

«J’adorerais jouer avec Sammy, bien que nous sommes ouverts à tout, a affirmé Gostisbehere lors d’un entretien avec Philly.com. La décision appartient à l’entraîneur.»

Le vif gaucher a d’ailleurs déjà eu l’occasion d’évoluer aux côtés du natif de Lac-Beauport.

«J’ai joué quelques matchs de présaison avec Morin, et nous avons été jumelés lors de sa première rencontre dans la LNH l’an passé, de relever Gostisbehere. Sammy est un gros gaillard. Il n’amassera pas beaucoup de points, mais il sera une nuisance devant le filet et quelqu’un que tu ne veux pas affronter dans les coins de patinoire. Il a connu deux bonnes années au sein des Phantoms et il est prêt à franchir la prochaine étape.»

Gostisbehere n’a pas été l’ombre de lui-même la saison dernière, étant même laissé de côté à cinq reprises par son entraîneur. Le défenseur de 24 ans a amassé 39 points, dont sept buts, mais a affiché un différentiel glacial de -21.

Il avait amorcé sa carrière sur les chapeaux de roue, inscrivant 46 points, dont 17 buts, en seulement 64 matchs en tant que recrue.

Joueur à vocation défensive, Samuel Morin a amassé sept filets et 28 mentions d’aide pour un total de 35 points en 150 matchs lors des deux dernières saisons au sein des Phantoms de Lehigh-Valley, la filiale de la Ligue américaine des Flyers.