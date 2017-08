Ryan Callahan est fin prêt

L’attaquant du Lightning de Tampa Bay Ryan Callahan trépigne d’impatience à l’idée d’amorcer le camp d’entraînement des siens, puisqu’il se sent à 100 % après une saison 2016-2017 ruinée par une blessure à la hanche.

Le vétéran semble avoir bien amorcé sa préparation en prévision de la prochaine campagne, lui qui a disputé seulement 18 matchs au cours du plus récent calendrier régulier.

Une opération l’avait empêché de commencer celui-ci à temps et après un retour tardif, il a dû revenir sous le bistouri en février.

Au total, l’ancien des Rangers de New York a inscrit quatre points. Lors des deux dernières années, il en a accumulé 32 en 91 sorties, mais tout cela est désormais effacé de sa mémoire, selon ses dires.

«Je suis à mon mieux et je le serai dès le premier jour du camp. Ce sera agréable de me soumettre à un entraînement à mes pleines capacités, a-t-il déclaré au site NHL.com. Sans contredit, ça fait longtemps que je n’ai pas été aussi enthousiaste.»

«Il y a quelques personnes qui doutent de moi et qui s’interrogent sur mes performances futures, a-t-il ajouté. J’ai toujours utilisé ça comme source de motivation. Leurs interrogations m’ont amené à l’endroit où je suis actuellement. Et c’est ce que je ferai encore. Je suis heureux de commencer une nouvelle année et j’estime que ce sera l’une de mes meilleures en carrière.»

Des canons

La présence des Steven Stamkos, Tyler Johnson, Ondrej Palat et Nikita Kucherov est évidemment de nature à rendre Callahan heureux. Si tous ces joueurs demeurent en santé, Tampa Bay devrait renouer avec les séries éliminatoires au printemps.

«Nous avons beaucoup de talent ici, mais là, je sens que nous avons très faim. En discutant avec les gars, je vois que nous sommes tous excités quant au groupe en place. On veut prouver à tous que l’an passé était un accident de parcours», a-t-il résumé.