Roman Polak prend du mieux

Le défenseur Roman Polak semble progresser rapidement dans sa rééducation, car il patine en prévision de son prochain camp d’entraînement.

Ayant été opéré à la jambe droite pendant la saison morte, l’arrière a chaussé les patins au cours de la dernière semaine. Son agent Allan Walsh a d’ailleurs diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo montrant le hockeyeur effectuer quelques virages convaincants, car Polak a pu contourner aisément les obstacles sur la glace.

Update: Here's Roman Polak doing some skating drills last week. His rehab from broken fubula is right on track. pic.twitter.com/tEVZo7hFB4